Adolescente de 12 años muere tras lanzarse de un cuarto piso: entró en pánico al quedar sola en un hospital

En Estados Unidos la muerte de Sarah Niyimbona, una niña de 12 años internada por problemas de salud mental, ha desatado cuestionamientos sobre la seguridad y los protocolos en el Hospital Providence Sacred Heart Children’s de Spokane en el estado de Washington.

Fue el pasado 13 de abril, cuando Niyimbona salió sin ser vista de su habitación y se dirigió hasta el cuarto piso del estacionamiento del hospital, desde donde se lanzó al vacío pues la menor había sido ingresada en varias ocasiones durante 2024 por intentos previos de suicidio.

Tras su fallecimiento, el centro médico confirmó el despido de 15 enfermeras acusadas de acceder sin autorización al expediente médico de la niña, una acción considerada violación a la privacidad de los pacientes bajo la ley federal por lo que lanzaro un comunciado sobre el caso.

Así fue cómo la portavoz del hospital, Jen York, declaró a medios locales que “Providence toma muy en serio las violaciones de nuestro código de conducta y de las leyes de privacidad”, por lo que sigue la conmoción sobre lo vivida con Niyimbona quien perdió la vida a los 12 años.

¿Qué pasó con la niña de 12 años que se quitó la vida?

El sindicato de Enfermeras del Estado de Washington señaló que algunas trabajadoras podrían haber revisado la información movidas por preocupación, pero reconoció que ese acceso seguía siendo indebido, por lo que no aprobaron lo que paso con la pequeña Niyimbona.

La madre de la menor, Nasra Gertrude, aseguró que no ha recibido explicaciones claras sobre cómo su hija pudo abandonar la habitación sin supervisión. “Confié en este hospital para cuidar de mi hija. No entiendo cómo caminó hasta el ascensor y nadie la detuvo”, expresó su madre.

Familiares relataron que Sarah había sido una niña alegre, pero que en la secundaria sufrió acoso escolar y fue suspendida varias veces por peleas, su hermana, Asha Joseph, dijo a PBS que la familia busca respuestas: “Queremos saber por qué no había nadie vigilándola y cómo logró irse sin que nadie lo notara”.

En una campaña de recaudación en línea, los allegados calificaron su muerte como consecuencia de “falta de atención” y describieron a Sarah como “una luz brillante” y “un ángel luminoso” cuya vida fue truncada pues de acuerdo con la investigación de medios locales, las medidas de seguridad y monitoreo, incluyendo vigilancia por video y la presencia de un trabajador asignado permanentemente, habrían sido retiradas de su habitación antes del incidente.

"En Línea Prevención del Suicidio es un servicio de apoyo emocional para las personas que, derivado de una tristeza profunda, estrés o cualquier afectación emocional, han pensado en quitarse la vida. Si tú o un familiar se encuentran en una situación semejante, puedes llamar a los siguientes números de ayuda: *0311 o al 55 5658 1111"

