Vecinos irrumpen en departamento de paracaidistas por robarle la vivienda a una pareja de jubilados | VIDEO

Durante el pasado 6 de agosto se difundió el video de un grupo de vecinos que irrumpieron en el departamento de un grupo de paracaidistas, quienes se apropiaron de la vivienda de una pareja mayor de edad, de 86 y 81 años, en un complejo de departamentos, en Argentina.

El material capturó el momento en que los vecinos, furiosos y decididos a abrir la propiedad, juntan fuerzas para retirar la reja y derribar la puerta a base de jaloneos y patadas, para finalmente acceder y obligar a los llamados "okupas" a salir del departamento.

Denuncias aseguran que los ladrones aprovecharon la vulnerabilidad de los mayores de edad para apropiarse de la vivienda, lo que generó indignación entre los vecinos, quienes decidieron tomar justicia por su propia cuenta, al darse cuenta de la inacción por parte de las autoridades argentinas.

Unos villeros le habían ocupado el departamento a una pareja de jubilados dd 86 y 81 años

Como la justicia no hacia nada

Imágenes capturaron a un supuesto elemento de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), dependencia gubernamental argentina con el objetivo de atender situaciones de emergencia social y ofrecer obras de solución, con enfoque en las problemáticas de vivienda en barrios vulnerables, donde suele ocurrir el fenómeno de "okupas".

Crisis de vivienda en Argentina

Al igual que México, Argentina sufre una crisis en el acceso a la vivienda, una meta que se ha vuelto imposible para los trabajadores que perciben el salario mínimo, quienes necesitarían 85 años de sueldo completo para adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados en la capital de Buenos Aires, según información de Noticias Argentinas. De acuerdo con el medio, un salario mínimo equivale a 313,400 pesos argentinos, es decir, cerca de 4 mil 300 pesos mexicanos.

Buenas Aires es una de las ciudades con menor accesibilidad a la vivienda

Anteriormente, se requería 129 años trabajando con salario mínimo para aspirar a una vivienda en la capital argentina, sin embargo, Argentina continúa como el país latinoamericano con mayor falta de acceso a la vivienda, por encima de Brasil, Perú y México.