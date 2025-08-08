Tiroteo en universidad de EU desata pánico: autoridades piden a alumnos esconderse

La policía respondió este viernes 8 de agosto a un informe de un tirador activo en el campus de la Universidad Emory en Atlanta, cerca de la entrada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Empleados de los CDC dijeron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios en el campus de la agencia federal.

La policía de Atlanta no ha dicho si alguien resultó herido en el tiroteo. La universidad advirtió a los estudiantes y a otros en el campus que se refugiaran.

Los vehículos policiales continuaron llegando de agencias del área metropolitana de Atlanta mientras una sirena de advertencia seguía sonando.

El personal de una tienda de comida cerca del campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, afirmó que el personal dentro escuchó una serie de disparos.

"Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro", expresó.