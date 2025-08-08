¿Qué es “La Muerte Negra”, el motivo por el que perdió la vida un empresario multimillonario en Sudáfrica?

El pasado fin de semana se dio a conocer que el empresario multimillonario de origen estadounidense, Asher Watkins perdió la vida durante un safari en Sudáfrica y se precisó que el magnate fue víctima de “La Muerte Negra”, por lo que miles de personas se han mostrado interesadas en saber a qué hace referencia este inquietante concepto, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

La noticia del fallecimiento del empresario texano, Asher Watkins, fue dada a conocer a través de un comunicado emitido en el portal web oficial de Coenraad Veermaak, la reconocida empresa que organizó el safari donde perdió la vida le magnate de 52 años de edad víctima de “La Muerte Negra”.

El empresario que fue víctima de "La Muerte Negra" tenía 52 años de edad. Foto: Asher Watkins

¿Qué es “La Muerte Negra”, el motivo por el que Asher Watkins perdió la vida?

De acuerdo con la información difundida por Coenraad Veermaak, “La Muerte Negra” es el apodo con el que se le conoce al búfalo africano, búfalo cafre o búfalo de El Cabo y esto se debe a que, debido a su temperamento y fortaleza, es considerado como el animal de caza más peligroso de todo el continente africano, pues es responsable de decenas de muertes de cazadores al año.

En el comunicado difundido por Coenraad Veermaak, se precisó que el domingo 3 de agosto Asher Watkins y un cazador profesional de la referida empresa se encontraban de cacería en la provincia de Limpopo, Sudáfrica y mientras rastreaban a uno de estos peligrosos búfalos fueron atacados de forma repentina por uno de estos ejemplares, el cual, logró herir de forma letal al empresario.

Los búfalos de El Cabo son responsables de decenas de muertes de cazadores al año. Foto: FB: Coenraad Vermaak Safaris

“Con profunda tristeza y gran pesar en nuestros corazones confirmamos la trágica muerte de nuestro cliente y amigo, Asher Watkins, de los Estados Unidos. El domingo 3 de agosto, mientras estaba en un safari de caza con nosotros en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, Asher resultó fatalmente herido en un ataque repentino provocado por un búfalo que estaba rastreando junto con uno de nuestros cazadores profesionales y uno de nuestros rastreadores”, se puede leer en el comunicado.

¿Por qué se le conoce como “La Muerte Negra” a los búfalos de El Cabo?

Como se dijo antes, los búfalos de El Cabo se ganaron el mote de “La Muerte Negra” debido a que son catalogados como los animales de caza más peligrosos de todo el continente africano y esto se debe a que en combate son intrépidos, fuertes, hábiles, rápidos y resistentes, además, son sumamente imponentes pues pueden llegar a pesar hasta 900 kilos.

Los búfalos de El Cabo son consideraos como los animales de cada más peligrosos de todo el continente africano. Foto: FB: Coenraad Vermaak Safaris

Los búfalos cafres, como también se les conoce, son responsables de numerosas muertes de cazadores cada año, además, se sabe que suelen atacar sin motivo alguno, asimismo, se señala que estos animales son capaces de resistir una gran cantidad de balas antes de perder la vida y al estar bajo ataque se vuelven mucho más peligrosos pues más allá de huir enfrentan a sus agresores.