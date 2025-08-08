Niño sufre lesión en el hígado tras butal choque en tobogán de parque acuático | VIDEO

Las vacaciones de una familia en un parque acuático terminaron en un trágico accidente, pues el padre de familia se encontraba jugando con su pequeño hijo frente a un tobogán cuando una persona salió a gran velocidad y golpeó con fuerza al menor. El niño sufrió una lesión en el hígado, por lo que se debate entre la vida y la muerte.

El trágico accidente ocurrió en un parque acuático en San Petersburgo, Rusia, donde un niño de seis años, llamado Gleb, fue golpeado por una mujer que descendía por un tobogán, mientras su padre transitaba imprudentemente por una zona prohibida. Los socorristas del balneario advirtieron al hombre en repetidas ocasiones que no era seguro permanecer en esa área pero ignoró las indicaciones.

Las consecuencias del accidente fueron devastadoras para Gleb, quien ha sufrido una ruptura del lóbulo izquierdo del hígado y sangrado interno en la cavidad abdominal. Aunque el niño de seis años de edad recibió atención inmediatamente después del impacto, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en el área de cuidados intensivos del hospital donde recibe atención.