Mujer estadounidense denuncia racismo contra sus hijos en un supermercado por ser mexicanos | VIDEO

Una mujer estadounidense desató una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video en el que enfrenta a dos clientes que emitieron comentarios racistas contra sus hijos, de ascendencia mexicana, por lo que denunció el ataque generando conmoción en la famosa red social.

El hecho ocurrió en un establecimiento de Estados Unidos, donde las personas cuestionaron la ciudadanía y el estatus legal de los menores, insinuando que no podían ser estadounidenses por su origen mexicano, lo que levantó las molestias de los involucrados en el asunto.

En el video, que ya suma millones de reproducciones, la tiktoker responde con firmeza y sin titubeos, defendiendo a su familia y exponiendo públicamente la actitud discriminatoria pues la escena generó un amplio respaldo en redes sociales, donde usuarios aplaudieron su reacción y subrayan la necesidad de visibilizar el racismo que enfrenta la comunidad latina.

“Mi hijo inocente pensó que ella le estaba diciendo que se tiene que ir a casa porque tiene 12 años y es niño”, dijo la madre sobre lo sucedido.

¿Qué pasó con los niños que fueron discriminados?

Especialistas en derechos civiles advierten que estos episodios, además de ofensivos, reflejan un problema estructural de discriminación hacia las familias migrantes y sus descendientes en el país aunque los usuarios en redes sociales dieron su apoyo con varios comentarios.

“Yo soy su hija y fue un momento triste la verdad. No más vi a mi mamá enojada con el moreno y después me contó que pasó.”

“Pues pareces mexicana, y no por tu color o nacionalidad, sino por cómo defiendes a tus hijos”

"Eres un orgullo defender a tus hijos y a los hermanos latinos bendiciones para ti y tus hijos"

"De todo hay en todo el planeta güerita, que aquí en México también contamos con gusanos racistas, hipócritas, falsos y traicioneros. Saludos cordiales".

La creadora ha asegurado que continuará utilizando su plataforma para denunciar estas conductas y promover el respeto y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen o nacionalidad, después de lo que le pasó a sus hijos por ser al menos mitad latinoamericanos.