Mujer descubre a su esposo con su amante y junto a su hija decide pelear con ella en centro comercial | VIDEO

En Colombia un vídeo grabado en un centro comercial de la capital del Atlántico se viralizó en las últimas horas, tras mostrar una confrontación física por un presunto caso de infidelidad pues el hecho, ocurrido el pasado 7 de agosto, ha causado la clásica polémica en redes sociales.

En el video que rápidamente se hizo viral por la cuenta de @ColombiaOscura, registran el momento en que una mujer enfrenta a otra, señalada como la supuesta amante de su esposo causando conmoción en el centro comercial de Colombia, debido a que la pelea se hizo en un lugar público.

La discusión escaló rápidamente y hasta llegar a los golpes, pues la situación en la que intervino una menor de edad, presuntamente hija de la mujer, para sujetar el cabello a la mujer que sería con la que su esposo la está engañando, desató una escena que seguro nunca olvidarán.

#BOCHORNOSO uD83EuDD26uD83CuDFFD Caso de infidelidad reportado ayer (7AGO) en centro comercial de B/quilla. Mujer sorprendió a su pareja sentimental con la supuesta amante y junto a su hija le hicieron prueba de resistencia a la cabellera de la intrusa. El video se ha viralizado en todas las R/S. pic.twitter.com/81QeWDSqKK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 8, 2025

¿Qué pasó con la pareja que se peleó por encontrar a su esposo engañándola?

En la grabación, que supera las más de 74.000 reproducciones, se observa a tres mujeres y un hombre, este último vestido con camiseta verde claro, intentando separar a las involucradas sin lograrlo.

La viralidad del video ha generado reacciones encontradas entre los usuarios de redes sociales pues mientras algunos usuarios cuestionan el ejemplo dado a la menor, otros critican que la confrontación se haya dirigido únicamente hacia la tercera persona y no hacia la pareja.

Hasta el momento, no se conoce pronunciamiento oficial de la administración del centro comercial ni de las autoridades sobre el incidente o sus posibles consecuencias, pero el video rápidamente sigue haciéndose viral por lo que ocurrió con la pareja y su hija, quienes se pelearon de una manera muy pública.