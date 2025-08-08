Muere James Lovell, el astronauta de la NASA que dijo “Houston, tenemos un problema”

La tarde de este viernes 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de James "Jim" Lovell, astronauta estadounidense que comandó la legendaria misión "Apolo 13" e hizo famosa la frase de "Houston, tenemos un problema". Tenía 97 años de edad y vivía en Lake Forest, Illinois.

La noticia fue confirmada por las cuentas oficiales de la NASA, las cuales destacaron el legado histórico de Lovell y la fuente de inspiración en la que se convirtió para varias generaciones. Incluso señalaron que la vida de "Jim" logró la construcción de series y películas.

"Estamos tristes por el fallecimiento de Jim Lovell, comandante del Apolo 13 y veterano de cuatro vuelos espaciales. La vida y la obra de Lovell inspiraron a millones. Su valentía bajo presión ayudó a forjar nuestro camino a la Luna y más allá, un viaje que continúa hasta el día de hoy", se lee en el mensaje de la NASA Noticias Relacionadas Fuerte incendio consume bosque de Turquía, hay alerta en aeropuertos | IMPACTANTES IMÁGENES

Hombre asesinó a su amante millonario de 73 años y lo enterró vivo con cemento en una bañera

Lovell, además de ser capitan de la Armada en los Estados Unidos, logró la fama internacional por comandar la misión "Apolo 13", la cual consistió en llegar a la Luna con una tripulación, sin embargo todo se convirtió en un "fracaso exitoso" debido a una explosión en el módulo de servicio. Aunque no lograron alunizar, la tripulación y el equipo en tierra lograron regresar a salvo a la Tierra después de superar graves problemas.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

¿Cuál es el origen de la frase de "Houston, tenemos un problema"?

El responsable de la comunicación desde tierra en aquella misión fue Joe Kerwin, quien llegó a bromear: “La nave está en muy buena forma, por lo que vemos. Estamos aburridos acá abajo”. Tiempo después el tanque de oxígeno número 2 explotó e inutilizó el módulo de servicio, el que proporcionaba la energía, el oxígeno y el agua al módulo de mando, que es donde viajaban los astronautas. La nave estaba a más de 300.000 kilómetros de la Tierra.

John Swigert, uno de los astronautas a bordo del Apolo 13, vio las luces de alarma y contactó con el equipo de tierra en Houston (Estados Unidos). Fue entonces cuando pronunció la célebre frase “Houston, we've had a problem here". Pero, la pregunta es, ¿Lovell también la pronunció?

La conversación siguió con el ingeniero aeronáutico Jack Lousma respondiéndole desde Houston "Aquí Houston. Repita, por favor". Fue ahí cuando Lovell tomó la palabra y contestó: "Houston, we've had a problem" ("Houston, hemos tenido un problema"), lo que derivó en la película de 1995 conocida como "Apolo 13".