Muere James Lovell: ¿cuál es el origen de la famosa frase "Houston tenemos un problema"?

Este 8 de agosto se confirmó la muerte de Jim Lovell, astronauta que fue pilar en la famosa misión del Apollo 13 y que además soltó una de las una de las frases más icónicas de la exploración espacial: “Houston, tenemos un problema”, por lo que te contamos cómo es que lo consiguió.

“El carácter y el valor inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del cual aprendimos enormemente. Lamentamos su fallecimiento mientras celebramos sus logros”, expresó la agencia espacial en un conmovedor comunicado.

Cabe destacar que James Lovell es uno de los astronautas que más viajes tuvo desde la NASA, pues la primera década de la famosa agencia, pues voló en cuatro misiones, las ya conocidas Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8 y además la icónica Apolo 13, recordando que los dos vuelos de Apolo marcaron su historia.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

¿Cuál es el origen de la frase Houston tenemos un problema?

James Lovell, comandante del Apollo 13, se preparaba para lo que debía ser el tercer alunizaje de la historia, sin embargo, la misión, lanzada en abril de 1970, se transformó en una carrera contrarreloj para salvar vidas pues la NASA acabaría por definirla como un “fracaso exitoso”: no se logró el objetivo, pero la tripulación regresó a salvo gracias al trabajo conjunto de los astronautas y el equipo de control en tierra.

El 13 de abril, dos días después del despegue, todo parecía transcurrir con normalidad, la propia NASA recuerda que era, hasta entonces, la misión más tranquila del programa Apolo pues Joe Kerwin, encargado de las comunicaciones desde Houston, incluso bromeó en ese momento.

“La nave está en muy buena forma. Estamos aburridos acá abajo”, dijo James Lovell

Went to the Moon twice, flew in space 4 times, commanded Apollo 13 - Jim Lovell has died at 97. A superb, humble and inspiring man. Rest in peace. pic.twitter.com/d68f7xYOQi — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) August 8, 2025

Nueve horas más tarde, la calma se rompió, el tanque de oxígeno número 2 explotó, dejando inservible el módulo de servicio, responsable de proporcionar energía, oxígeno y agua al módulo de mando y en ese momento, la nave se encontraba a más de 300.000 kilómetros de la Tierra.

John Swigert, uno de los tres astronautas, fue el primero en reportar la emergencia “Houston, hemos tenido un problema aquí”, así desde tierra, el ingeniero Jack Lousma pidió repetir el mensaje. Entonces, Jim Lovell tomó la palabra: “Houston, hemos tenido un problema”.

La versión que quedó inmortalizada pues “Houston, tenemos un problema” no nació en el espacio, sino 25 años después, cuando la película Apolo 13 (1995) adaptó y popularizó la frase original, convirtiéndola en sinónimo de crisis inesperada en cualquier contexto de este tipo de viajes.