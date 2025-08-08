IMÁGENES FUERTES: hallan 32 perros muertos por falta de comida y agua en una finca

Se informó que fueron hallados 32 perros muertos por inanición en una finca. El propietario del lugar es sido investigado por el delito de abandono animal. De acuerdo con las primeras investigaciones los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio y fueron encontrados algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de “boxes”.

Según la Guardia Civil, los perros se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, por lo que su causa de muerte fue inanición. Incluso, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos, que se encontraba en la finca de Azuaga, ubicada en el municipio de Badajoz, España.

El operativo para ingresar a la finca ocurrió la última semana de junio cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que es una unidad especializada de la Guardia Civil española, encontró indicios de que en el lugar podrían haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Los animales estaban abandonados desde junio. Créditos: Cortesía.

Los 32 cadáveres se encontraban en diferentes estados de descomposición

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones. Todos ellos presentaban una extrema delgadez y signos de abandono, además estaban en diferentes estados de descomposición.

La causa de muerte de los 32 perritos fue inanición. Créditos: Cortesía.

Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga el propietario por el delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.