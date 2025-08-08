Hombre asesinó a su amante millonario de 73 años y lo enterró vivo con cemento en una bañera

Juan Baron, de 26 años, fue sentenciado a cadena perpetua por las autoridades de Hawái, en donde asesinó a su amante, Gary Ruby, de 73 años, quien supuestamente le dijo que había dado positivo a VIH tras tener algunos encuentros sexuales. Luego del crimen, Baron huyó a California y buscaba llegar a México.

El "horrible crimen", como lo calificaron familiares de Ruby, fue llevado a tribunales en donde Juan encaró a los seres queridos de Ruby, un millonario jubilado en Hawái tras años de trabajo. Los hechos ocurrieron entre el 19 de enero y 22 de marzo de 2022 cuando el hombre de 73 años sostenía una relación con Baron, muchos años menor que él.

Juan Baron

Además de la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la jueza Cathy Remigo sentenció a Juan Baron a dos cargos de robo y un cargo de robo de identidad por robar a Ruby después de su muerte, informó Island News, medio que junto a People han dado cobertura al caso del millonario asesinado.

Noticias Relacionadas Así respondió el hijo de Felipe tras asesinar a su propio padre a golpes dentro de su tienda

Luego de asesinar a su examante, Baron huyó a California, desde donde pretendía escapar a México, a través de un autobús junto a un amigo. Finalmente, Juan fue encontrado en un compartimento del camión de pasajeros en el que huía de la justicia por haber asesinado a Gary Ruby.

Juan Baron intentó que el caso pareciera una muerta planeada por Gary Ruby

Durante el juicio se reveló que Juan utilizó un cinturón para amarrar a Gary, a quien le cortó las muñecas para que pareciera una muerte planeada y llevada a cabo por la misma víctima. Sin embargo, el dato más perturbador es que el forense mostró evidencia de que encontraron partículas de cemento en los pulmones de la víctima.

Gary Ruby

Ese alegato fue uno de los argumentos de la familia de Ruby durante el juicio a Baron. ""El médico forense encontró partículas de cemento en los pulmones de mi tío", dijo la sobrina de Gary Ruby, lo cual se complementó con el testimonio de otro familiar, quien lo culpó de enterrar vivo al millonario.

"Lo enterraste vivo", le dijo Lorne Ruby, el hermano de Gary Ruby, a Baron en la corte, según el medio. "No fue suficiente para ti asesinarlo. Le infligiste un sufrimiento horrible e innecesario. Qué frío, qué cruel, qué inhumano, qué malvado es un acto así".