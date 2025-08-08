Génesis fue asesinada por su novio y su cuñado tras negarse a abortar, así intentaron ocultar el crimen

La sociedad venezolana se encuentra completamente conmocionada por el feminicidio de Génesis Gabriela Medina Puertas, una joven de 23 años de edad que fue hallada sin vida luego de haber pasado dos días desaparecida y tras la detención de los responsables del crimen, su novio y su cuñado, se supo que le quitaron la vida debido a que se negó a interrumpir su embarazo, por lo que, como era de esperarse, el caso ha provocado una gran indignación.

Este desafortunado caso ocurrió en el municipio de Veroes en el estado de Yaracuy en Venezuela y de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público de la referida nación Génesis Medina fue vista por última vez la tarde del pasado sábado 2 de agosto cuando abordó una camioneta tipo pick up conducida por George Kelvin Rangel Padilla de 28 años, pareja sentimental de la joven, cabe mencionar que, esta acción quedó registrada en video y este elemento fue clave en el desarrollo de las investigaciones posteriores.

Génesis Medina fue asesinada por su novio y su cuñado. Foto: FB: Yaracuy Al Día

La detención de George Rangel ocurrió la tarde del domingo 3 de agosto y según fuentes policiales ofreció distintas versiones sobre lo sucedido con la joven, sin embargo, horas después se localizó el celular de la joven, el cual, estaba en posesión de Keiwart Rangel, hermano de George, quien también intentó evadir a la justicia con declaraciones confusas, sin embargo, más tarde confesaron lo ocurrido y revelaron la ubicación del cuerpo de la joven.

La última vez que vieron a Génesis Medina fue el sábado en la tarde, cuando al salir del trabajo abordo una camioneta blanca, cómo dicha camioneta es parecida a la camioneta del CICPCI que estuvo durante el hallazgo del cafaver, despertó en el rrss dudas sobre la imparcialidad pic.twitter.com/xSpKklwrVz — Luis Orduño M (@LuisOrduoM71012) August 5, 2025

Génesis fue asesinada por los hermanos Rangel porque se negó a abortar

De acuerdo con la información difundida por el Fiscal General de la República de Venezuela, Tarek William Saab, los hermanos George y Keiwart Rangel citaron a Génesis Medina con la intención de obligarla a tomar píldoras abortivas pues la joven de 23 años estaba en estado de gestación, sin embargo, ella se negó, por lo que decidieron amordazarla para quitarle la vida asfixiándola, posteriormente se encargaron de trasladar su cuerpo hasta una hacienda del sector de Los Samanes donde la sepultaron.

Tras estos hechos los hermanos George y Keiwart Rangel fueron imputados por el delito de feminicidio agravado y se sabe que permanecerán en prisión preventiva durante su proceso, cabe mencionar que, tras su detención de los jóvenes implicados en este caso, familiares, amigos y conocidos de Génesis Medina, así como miembros de la sociedad civil en general han participado en distintas manifestaciones para exigir a las autoridades que actúen con celeridad para castigar a los responsables de este feminicidio, asimismo, han pedido el endurecimiento de las penas para este tipo de delitos.

Es importante señalar que, el proceso penal de George Kelvin Rangel Padilla ha recibido especial atención pues se sabe que era trabajador activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela.