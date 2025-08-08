Fuerte incendio consume bosque de Turquía, hay alerta en aeropuertos | IMPACTANTES IMÁGENES

Un fuerte incendio forestal en la ciudad Çanakkale, Turquía está causando alerta entre los habitantes, pues las intensas columnas de humo se ven a kilómetros afectando la visibilidad aérea, por lo que han sido suspendidos todos los vuelos. En redes sociales se han compartido imágenes que demuestran la gravedad del siniestro.

El fuego ocasionó que las autoridades turcas decreten este viernes el cierre temporal del aeropuerto de Çanakkale y han restringido el tránsito marítimo por el Estrecho de los Dardanelos a causa de un incendio fuera de control y a los fuertes vientos, de hasta 75 kilómetros por hora, que lo atizan.

Varios residentes evacuados. Equipos de bomberos, aviones y helicópteros se encuentran combatiendo las llamas que adquieren fuerza debido a los fuertes vientos. El fuego se declaró hoy por causas aún desconocidas en un bosque del municipio de Saricaeli, en la periferia de la ciudad de Çanakkale, que se encuentra a apenas dos kilómetros del aeropuerto.

uD83CuDDF9uD83CuDDF7?? | Reportan un masivo incendio forestal en Çanakkale, Turquía. pic.twitter.com/4KwH3TFTAh — UHN Plus (@UHN_Plus) August 8, 2025

Desalojan campus universitario por incendio

Ocho aviones, ocho helicópteros y más de 270 vehículos se han movilizado para combatir este foco y otro en el sur de la provincia, dijo Toraman a la prensa.

El campus de la ‘Universidad 18 de Marzo’, en la periferia sur de Çanakkale, ha sido evacuado como medida de precaución, al igual que una parte de un hospital situado en una zona cercana, para evitar que los pacientes se vieran afectados por el humo.

Al rondar los 32 grados centígrados, las temperaturas en la zona de los Dardanelos no son especialmente altas hoy, pero la sequía causada por escasez de lluvias en los últimos meses facilita la expansión de las llamas.