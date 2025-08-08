El cometa 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra tendría el tamaño de Manhattan, ¿es una nave nodriza?

El Cometa 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra tendría el tamaño de la ciudad de Manhattan en Estados Unidos, de acuerdo a información proporcionada por científicos, su aparición ha desatado diversas teorías y preguntas, entre ellas si se trata de una nave nodriza o cuántos extraterrestres alberga.
Su diámetro sería de entre 20 y 40 kilómetros, viene desde otro Sistema Solar y desde que se dio a conocer su aparición ha desatado diversas teorías, algunos afirman que se trata de una sonda hostil de una civilización alienígena, así lo dijo Avi Loeb, director del departamento de Astronomía de Harvard.
Otros más aventureros afirman que se trata de una nave nodriza que traería consigo vida de otros planetas, los denominados alienígenas, pero la NASA ha desmentido esta información asegurando que no trae extraterrestres ni se trata de una sonda y que este cometa no representa ningún peligro para el planeta Tierra.
“El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta”, aclaró la NASA.
El 3I/ATLAS podrá verse desde los telescopios a partir de septiembre, después pasará demasiado cerca del Sol y eso impedirá que sea observado, posteriormente reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de este año.
"Hasta ahora, Su composición, su comportamiento, su trayectoria… nos pueden contar cómo se formó y de qué está hecho un cometa de sistema, muy probablemente formado hace millones o incluso miles de millones de años, en otro rincón de la galaxia", explica Mar Gómez, Doctora en Físicas en su cuenta de X.