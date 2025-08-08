Donald Trump se reunirá en Alaska con Putin: Rusia propone poner fin a la guerra si le dan control del este de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 8 de agosto que se reunirá el próximo viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, un posible hito después de expresar frustración durante semanas por la falta de avances para detener los combates.

Hablando inicialmente con periodistas en la Casa Blanca, Trump se negó a decir exactamente cuándo o dónde se reuniría con Putin, pero que planeaba anunciar una ubicación pronto. Más tarde, en redes sociales, anunció lo que llamó una “reunión muy esperada” que ocurriría el 15 de agosto en Alaska. El Kremlin aún no ha confirmado los detalles.

Vladímir Putin, presidente de Rusia, habría propuesto a Donald Trump un alto el fuego en Ucrania si les dan la parte este del país, así lo ha confirmado 'The Wall Street Journal'. Esta información va en consonancia con las palabras del dirigente estadounidense, en las que ha adelantado un "intercambio de territorios" como parte de un futuro acuerdo de paz.

De llevarse a cabo, sería la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando el expresidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. También sería un hito significativo para la pretensión de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no hay garantía de que detenga los combates, ya que Moscú y Kiev siguen muy alejados en sus condiciones para la paz.

Trump indicó el viernes temprano que su reunión con el presidente ruso podría ocurrir antes de cualquier discusión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

"Vamos a tener una reunión con Rusia, comenzaremos con Rusia. Y anunciaremos una ubicación. Creo que la ubicación será muy popular", indicó Trump.

"Hubiera sido antes, pero supongo que hay arreglos de seguridad que desafortunadamente la gente tiene que hacer. De lo contrario, lo haría mucho más rápido. Él también. Le gustaría recibir lo antes posible. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo anunciaremos muy pronto", agregó.