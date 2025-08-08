Captan en VIDEO el momento en que se rompe un tobogán en crucero Icon of the Seas; hay un tripulante herido

Al menos una persona resultó herida el pasado 7 de agosto en uno de los toboganes acuáticos del crucero "Icon of the Seas" operado por Royal Caribbean. Los primeros reportes apuntan a que el acrílico se quebró y provocó que el tripulante terminara herido.

La empresa, a través de un comunicado, no reveló la gravedad de las lesiones, sin embargo, explicó que el hombre fue atendido de manera inmediata por el equipo médico. El evento ocurrió mientras el pasajero cruzaba el tobogán denominado “Frightening Bolt”, en el parque acuático Category 6.

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales como Twitter e Instagram se observa la estructura quebrada, lo que provocó momentos de tensión entre los tripulantes. De inmediato las autoridades acordonaron la zona y pidieron a los pasajeros no transitar por el perímetro.

¡Prepara tu mente para sorprenderse!



Imágenes que demuestran la verdadera escala de las cosas.



1. El crucero más grande del mundo, Icon of the Seas, es 5 veces más grande y pesado que el Titanic. pic.twitter.com/FdxeWzc4O4 — David (@David_eficaz) July 22, 2025

“Nuestro equipo brindó atención médica a un pasajero adulto cuando un vidrio acrílico se desprendió de un tobogán acuático mientras pasaba por él”. Añadió: “El pasajero está recibiendo tratamiento por sus lesiones.”, dijo la compañía tras revelar que iniciará con una investigación

Según el portal especializado Royal Caribbean Blog, el pasajero herido sufrió cortaduras en las piernas y manos como consecuencia del contacto con los bordes acrílicos rotos. El Icon of the Seas, que partió de Miami el 2 de agosto, está considerado el barco más grande de cruceros hasta la fecha, con 365 metros de eslora, seis toboganes acuáticos y capacidad para más de 7.000 pasajeros.