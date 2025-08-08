Autumn fue ascendida por su buen trabajo, pero un compañero descubrió que era una enfermera falsa | VIDEO

Una mujer de Florida fue arrestada por supuestamente hacerse pasar por enfermera y tratar a 4,486 pacientes, a pesar de nunca haber tenido una licencia real. La mujer de 29 años, Autumn Bardisa, fue arrestada por la policía del condado de Flagler por ejercer como enfermera sin una licencia válida.

Bardisa trabajó en el hospital AdventHealth Palm Coast Parkway, donde atendió a más de 4000 pacientes desde junio de 2024.Según la policía, durante el proceso de contratación, la falsa enfermera proporcionó un número de licencia que coincidía con su primer nombre, pero tenía un apellido diferente.

Autumn afirmó que se había casado recientemente y que tenía un nuevo apellido y posteriormente fue contratada en el hospital AdventHealth Palm Coast Parkway. La falsa enfermera aparentemente estaba haciendo un trabajo tan bueno que le ofrecieron una promoción. Sin embargo, surgieron sospechas cuando un compañero de trabajo descubrió que su licencia como asistente de enfermería había expirado. Fue despedida.

Autumn Bardisa fue detenida tras atender a más de 4 mil pacientes como falsa enfermera

Después de una investigación de siete meses, Bardisa fue arrestada. La policía afirma que Bardisa robó la identidad de una enfermera que asistió a la misma universidad que ella. No se conocían personalmente.

Autumn fue detenida al llegar a su casa el pasado 5 de agosto, a las 15:20 horas, mientras aún vestía como enfermera. El video fue difundido por la policía del condado de Flager y rápidamente se volvió viral, generando múltiples comentarios de personas en la red social X, que antes fue Twitter.

"Quiero verlos hacer una película sobre esto. Es un extraño dilema moral ser arrestado por hacer un buen trabajo sin los papeles adecuados", "Además del robo de identidad, parece que ella es una gran enfermera. Sin embargo, debió seguir el proceso correcto", "Estas historias son tan salvajes. Siempre me sorprende cuánto tiempo pasan este tipo de cosas antes de ser atrapadas", fueron algunos de ellos.