Así respondió el hijo de Felipe tras asesinar a su propio padre a golpes dentro de su tienda

Durante el pasado 19 de julio el pueblo español fue conmovido por el asesinato de un padre a manos de sus propios hijos, Felipe Hernández, de 64 años de edad, fue asesinado a golpes dentro de su propio negocio familiar, hechos captados por las cámaras de videvigilancia de la tienda de ropa, situada en Murcia, al norte de España.

Las primeras declaraciones del hijo mayor, el presunto responsable, aseguraban que solo atestó un golpe contra su padre por una acalorada discusión familiar. Sin embargo, las autoridades españolas desmintieron estas versiones luego de que accedieran a las cámaras de la tienda, localizada en una zona comercial de Murcia, situada en la Calle Mayor de Molina de Segura.

Las imágenes capturaron el frío asesinato perpetrado a base de golpes, patadas y empujones en contra del hombre de la tercera edad, quien acabó en el suelo e intentó pedir auxilio al salir a la calle, donde finalmente se desplomó y perdió la vida. Reportes sugieren que vecinos, quienes eran médicos de profesión, acudieron a su auxilio, sin éxito alguno. Al momento que los paramédicos llegaron, Felipe ya no contaba con signos vitales.

¿Qué dijo su hijo sobre el asesinato de su padre?

El principal sospechoso fue identificado como Felipe, nombrado al igual que su padre, un licenciado en Derecho y Administración de Empresas. Su hermana, Rosario, de 31 años de edad, es graduada en Enfermería y medicina, actualmente con una residencia en Orihuela.

Felipe reveló para medios de comunicación que su madre temía de su ex esposo, por lo que se negaba a pedirle una pensión de alimentos. No obstante, reconoció que , antes de separarse, su padre les concedió "13 o 14 inmuebles". Aún así, asguró que su madre "sufría mucho" por los supuestos problemas financieros.

Maltratos contra Felipe duraron más de una década

Medios de comunicación entrevistaron al hermano de la víctima, José Hernández, quien señaló a su ex pareja por ser una de las principales responsables de sembrar el odio que albergaron en contra de su padre desde su infancia. Aseguró que Felipe se separó de su esposa y sus hijos hace 12 años y posteriormente conoció a su segunda esposa, Toñi, con quien vivía y estaba listo para jubilarse junto a ella.

Felipe se había separado de su familia desde hace 12 años

“Viendo como su madre ridiculizaba a su padre en público, lo ninguneaba, se mofaba de él, lo dominaba, le trataba muy mal y después también los hijos, que no han salido aún del nido materno, en la casa familiar de Archena”, lamentó José Hernández.

