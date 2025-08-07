Una discusión, una cama revuelta y un bolso con documentos, claves en la muerte de Laura Camila Blanco

La muerte de la joven periodista Laura Camila Blanco, quien tenía 26 años, ha conmocionado a los habitantes de Bogotá, debido a las condiciones en que ocurrió su lamentable fallecimiento, la madrugada del pasado 27 de julio en el edificio Salitre Living, ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

La joven se lanzó por la ventana de noveno piso de su apartamento, esa fue la versión que su pareja Óscar Santiago Gómez dio a los familiares y amigos de la víctima, así como a las autoridades; sin embargo, la madre Cecilia Osorio y el hermano de Johan Blanco no creen que se haya tratado de un suicidio y piden se investigue a profundidad, pues presumen que se trató de un feminicidio.

“Mi hermana era una mujer que estaba llena de proyectos, llena de metas, siempre fue una mujer muy feliz y cuando no estaba feliz por x razón nos lo hacía saber. Entonces realmente no”, expresó Johan Blanco en una entrevista con Noticias Caracol.

La joven fue a terapia con su pareja. Foto: Redes Sociales

¿Qué ocurrió con Laura Camila Blanco?

Laura Camila Blanco murió tras caer del piso nueve cuando se encontraba en su departamento, ubicado en un edificio del conjunto residencial Salitre Living. El 26 de julio realizó una reunión en su domicilio para celebrar el grado universitario de su novio a la cual acudieron algunos amigos.

La reconstrucción de los hechos, según el relato recogido por El Tiempo, comienza la noche anterior, cuando Laura Camila asistió a una cena familiar para celebrar el grado de su novio. “Era una cena con sus papás y otras personas allegadas. No había licor ni nada”, relató su madre, Cecilia Orozco, a El Tiempo. Tras la reunión, la pareja regresó al apartamento de la joven, acompañados por algunos amigos del novio.

Sin embargo, durante la madrugada del 27 de julio tuvo una fuerte discusión con su novio al interior de su habitación, y de acuerdo con sus declaraciones, ella se habría lanzado.

Una vez que presuntamente ella se lanzó, Óscar Santiago salió y narró lo ocurrido a quienes se encontraban en casa de la joven. Al sitio del accidente acudieron equipos de emergencia, quienes la trasladaron en ambulancia a un centro médico y ahí confirmaron su muerte.

Su hermano la describe como una mujer "extraordinaria". Foto: El Tiempo

"Me la venía matando", dice madre sobre el novio de su hija Laura Camila

En una entrevista que la madre Cecilia Osorio ofreció al medio colombiano Noticias Caracol, reveló que su hija había sido víctima de maltrato psicológico y físico por parte de Óscar Santiago, además debido a los conflictos que tenían decidieron acudir a terapia juntos, sin imaginar que las cosas podrían terminar de esta manera.

“Estoy segura de que ella fue arrojada, por la situación, por cómo está la habitación, porque ella no hubiera hecho eso (...) Me la venía matando hace mucho tiempo, fue apagándola, apagándola. Habían tenido muchas dificultades por la forma de ser de él, era muy celoso, dominante, egocéntrico".

Johan Blanco también contó que en algún momento tuvo que intervenir en la relación de su hermana, ya que hubo agresiones físicas.

“Una vez llegaron a los golpes y yo me tuve que meter. Cuando mi hermana se dormía, él aprovechaba y le desbloqueaba el celular, la despertaba y le armaba un súper problema. Era muy humillante, pordebajeaba demasiado a mi hermana”, expresó.

Pese a estos antecedentes de violencia entre ellos, nunca denunciaron al novio de Laura, pues ella confiaba en que podrían salir adelante de esos conflictos.

La pareja acudió a terapia por problemas. Foto: Captura de pantalla Pulzo Colombia

Claves de la muerte de Laura Camila: una discusión, una cama desorganizada y un bolso con documentos

La madre de Laura Camila también reveló en otra entrevista para El Tiempo que la habitación donde su hija estuvo por última vez y donde discutió con Óscar, se encontraba desorganizada, como si hubieran tenido una pelea fuerte, había unos cuadros tirados, la cama estaba revolcada y había vomito en un balde que al parecer era de Óscar.

Familiares de la víctima también han señalado que existe la posibilidad de que la habitación haya sido manipulada antes de que llegaran las autoridades, ya que en el departamento no había rastro de licor, "no había latas, no había botellas", dijo el hermano.

Además, tras la caída de Laura Camila, recogieron del suelo diversas pertenencias, entre ellas, un bolso con sus documentos, el celular y una chamarra y las llaves de un auto.

Estos detalles podrían ser una señal de la periodista de 26 años deseaba salir de su habitación tras la pelea con su pareja, descartándose la versión de un posible suicidio.