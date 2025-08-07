Turista muere arrollado por un taxi en el lobby de su hotel, el conductor era un abuelito de 80 años | VIDEO FUERTE

En redes sociales se hizo viral un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un turista de nacionalidad filipina muere tras haber sido arrollado por un taxi cuando se disponía a abandonar el hotel donde se hospedó durante su estancia en Hong Kong y según informaron las autoridades chinas, este accidente se originó debido a que el conductor de la referida unidad era un abuelito de 80 años que presentó complicaciones médicas al momento del percance, por lo que, como era de esperarse, el caso ha generado un gran revuelo en plataformas digitales.

Este desafortunado accidente ocurrió la tarde del pasado martes 5 de agosto afuera del Hotel Nina Park de Hong Kong y la impactante escena fue captada en video por una cámara de seguridad instalada al interior de un taxi perteneciente a un sitio que le brinda servicio al referido complejo, además, es importante señalar que las autoridades chinas no dieron a conocer las identidades de las personas involucradas en este fatal episodio, solo se precisó que el turista era de nacionalidad filipina y que el conductor del taxi era un adulto mayor de 80 años.

El turista filipino falleció debido a las lesiones que sufrió tras quedar prensado entre el pilar de concreto y el taxi. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que un turista murió arrollado por un taxista de 80 años afuera de su hotel

En la breve grabación que fue difundida en redes sociales se puede apreciar que el turista filipino acababa de abandonar el lobby del hotel donde se hospedó durante su estancia en Hong Kong, el hombre arrastraba su maleta con una de sus manos, mientras que con la otra revisaba su celular y justo cuando iba pasando junto a un enorme pilar de concreto fue violentamente embestido por un taxi por lo que fue prensado por unos segundos y después cayó herido.

En la grabación se puede ver que el turista filipino todavía tenía signos vitales cuando cayó sobre el suelo, sin embargo, distintos medios locales señalaron que momentos después perdió la vida, por lo que tras el arribó de los equipos de emergencia solo se pudo certificar su fallecimiento.

Turista filipino muere al ser embestido por un taxi en la entrada de un hotel en Hong Kong, el pasado 5 de agosto. Trascendió, que el conductor, un adulto mayor de 80 años sufrió un mareo perdiendo el control del vehículo uD83EuDD14uD83DuDE2F pic.twitter.com/uwzMbCsfwQ — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 7, 2025

Por otra parte, se informó que el conductor del taxi involucrado en este accidente era un adulto mayor de 80 años, el cual, declaró haber presentado fuertes mareos que lo hicieron perder el control de su unidad y arrollar al turista, sin embargo, no presentó lesiones mayores y se informó que quedó bajo el resguardo de las autoridades de Hong Kong, las cuales abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido y poder deslindar responsabilidades.

Como se dijo antes, este caso se hizo viral en plataformas digitales y se originó un intenso debate en el que cientos de internautas discuten sobre el castigo que debería recibir el abuelito que arrolló y mató al turista, no obstante, la mayoría coincidieron en que debería establecer un límite de edad máxima para conducir automóviles y evitar este tipo de situaciones.