Tren arrolla una camioneta que quedó atrapada en las vías por intentar ganarle el paso: quedó destrozada | VIDEO

Un aparatoso accidente entre un tren de pasajeros y una camioneta de carga quedó grabado en video por cámaras de seguridad, luego de que el automóvil quedará atrapado entre las barreras a paso del convoy, lo que llevó a un violento impacto,

El incidente ocurrió el pasado viernes 1 de agosto de 2025 en un paso a nivel en Wola Filipowska, una localidad cercana a Cracovia, Polonia, alrededor de las 10:00 de la mañana, el cual está equipado con barreras automáticas y señales luminosas.

El conductor de la camioneta intentó cruzar las vías a pesar de que el semáforo indicaba luz roja, alertando de la llegada próxima de un tren. Las imágenes de las cámaras muestran cómo el vehículo quedó atrapado entre las barreras que ya comenzaban a descender.

En un intento por evitar la colisión, el conductor maniobró hacia atrás e intentó colocar su vehículo de costado para que el tren tuviera suficiente espacio para avanzar. Sin embargo, no logró apartarse lo suficiente y, segundos después, el tren impactó violentamente la parte trasera de la camioneta, arrastrándola varios metros y arrojándola a una zanja al lado de las vías.

Milagrosamente no se reportaron heridos

Przejazd kolejowo-drogowy u2013 zachowaj szczegu00f3lnu0105 ostrou017cnou015bu0107u2757Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszu0142o w ubiegu0142y piu0105tek... Posted by Mau0142opolska Policja on Wednesday, August 6, 2025

Milagrosamente, el conductor salió ileso del accidente, aunque la camioneta quedó severamente dañada, con la parte trasera prácticamente destruida. Los pasajeros del tren, que se dirigía a una localidad cercana, no reportaron heridas, y el convoy pudo continuar su trayecto tras una breve interrupción para evaluar los daños.

"Los vehículos ferroviarios son implacables, y una parada repentina requiere una distancia de hasta 1,000 metros. Nunca ignore las señales ni los semáforos. Concéntrese al 100%: su vida depende de usted", dijo la Policía de Wola Filipowska.

A través de un comunicado las autoridades señalaron que el conductor infringió las normas de tráfico al intentar cruzar el paso a nivel cuando las señales indicaban claramente la prohibición.

“El conductor actuó de manera imprudente al ignorar las señales de advertencia, poniendo en riesgo su vida y la de los pasajeros del tren”, señalaron.

Además, la dependencia destacó que lo que el conductor debía hacer para evitar la colisión era acercarse a las barreras y tocarlas con su vehículo, lo que hubiera activado un sistema de emergencia.

"Si su vehículo queda inmovilizado o atrapado en un paso a nivel entre barreras bajadas, no se quede allí. Acérquese a la barrera y empújela con su vehículo. Esto activará el mecanismo de desbloqueo", detalló en un comunicado.

La Fiscalía anunció que inició una investigación para determinar las responsabilidades exactas y evaluar si se presentarán cargos contra el conductor. La empresa ferroviaria que opera el tren involucrado emitió un comunicado expresando su alivio por la ausencia de víctimas y reiteró su compromiso con la seguridad.