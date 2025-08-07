Tragedia en China: colapsa puente colgante de zona turística, reportan 5 muertos

Un viaje turístico terminó con un desenlace funesto luego de que un puente colgante del Área Escénica de Xiata, en Xinjiang, China colapsara con al menos 29 personas a bordo que caminaban sobre este, el accidente dejó como saldo a 5 personas sin vida, mientras que 24 tuvieron heridas de gravedad al caer al vacío.

El puente presentaba complicaciones por el peso, se mostraba un poco inclinado y terminó por quebrarse dejando los cuerpos tendidos con piedras al borde cerca de las piedras que cubrían el río, en imágenes que circulan en redes sociales se observa el accidente y el momento en que ocurre la fractura.

Al lugar arribaron equipos de emergencia para investigar los hechos del pasado miércoles 07 de agosto de este 2025, el suceso ocurrió a las 18:00 horas dentro de la Prefectura Autónoma Kazaja de Ilí.

Cierran zona turística en China tras colapso de puente

5 people died and 24 others were injured after a suspension bridge's cable broke in a scenic spot in NW #China's #Xinjiang, on August 6. #incident https://t.co/Ra7hQ2lnpF pic.twitter.com/5BoRQgG211 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 7, 2025

El Departamento de Comunicaciones reveló el saldo final: 22 heridos, 24 de gravedad quienes se trasladaron a hospitales cercanos, además de los 5 muertos.

La zona turística fue cerrada de inmediato mientras se realizaba la atención primaria y la investigación para deslindar responsabilidades. Así mismo, la Oficina de Turismo del condado se puso a disposición de las autoridades quienes prometen investigar a fondo el caso.