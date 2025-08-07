Silvana Torres dejó cartas de despedida antes de asesinar a su hija de 2 años e intentar quitarse la vida, esto se sabe

Silvana Torres, una joven de tan solo 19 años de edad, asesinó a su hija de 2 años llamada Antonella a cuchilladas el pasado sábado 26 de julio en Manizales, Colombia e intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió y tras recibir atención médica y psicológica fue imputada por el delito de homicidio agravado, sin embargo, su defensa legal busca que las autoridades la declaren inimputable y para dicha situación serán clave las cartas de despedida y un celular que se encontraron en el departamento en el que se cometió el crimen, por lo que en esta nota te contamos lo que se sabe al respecto.

Como se dijo antes, este desafortunado episodio ocurrió el pasado sábado 26 de julio en un complejo habitacional ubicado en el barrio de San Sebastián en Manizales (Caldas), Colombia y se precisó fue fueron vecinos quienes solicitaron la presencia de las autoridades ante ruido inusual y gritos provenientes de la vivienda de Silvana Torres por lo que, al ingresar al domicilio, encontraron a la joven de 19 años y a su hija de 2 años y 11 meses con distintas heridas producidas por arma blanca.

Silvana Torres confesó que asesinó a su hija durante un ataque de ira. Foto: FB: Silvana Torres

Ante esta situación, ambas fueron trasladadas a hospitales cercanos, sin embargo, la menor no resistió y su muerte se reportó minutos después, mientras que su madre logró recuperarse y posteriormente fue trasladada a un centro psiquiátrico donde declaró haber sufrido un ataque de ira, sin embargo, aseguró que no recuerda haber agredido a su hija y que recuperó la conciencia cuando el crimen ya estaba hecho, por lo que a sabiendas de que sería repudiada por lo que hizo intentó quitarse la vida lesionándose con el mismo cuchillo que utilizó para herir a la menor llamada Antonella.

En estas primeras declaraciones, Silvana Torres también señaló que no asesinó a su hija como parte de una especie de venganza en contra del padre de la menor, Juan Camilo López, quien puso sobre la palestra esta teoría al asegurar que su relación sentimental siempre fue conflictiva, lo cual, lo llevó a finalizar su relación.

Silvana Torres aseguró que el asesinato de su hija no fue una venganza contra su ex. Foto: FB: Silvana Torres

Cartas de despedida y un celular, las claves que definirán el futuro de Antonella Torres

Tras haber permanecido en observación en el referido centro psiquiátrico, las autoridades colombianas decidieron imputar a Silvana Torres por el delito de homicidio agravado y se le impuso prisión preventiva, sin embargo, en su primera audiencia la joven negó la acusación en su contra pues se sabe que su defensa legal insistirá en que la declaren inimputable alegando que padece distintos trastornos psicológicos, incluyendo una tendencia suicida.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Colombia dio a conocer en un comunicado que en el departamento donde la pequeña Antonella fue agredida por su madre se hallaron el arma punzocortante con el que la menor fue lesionada, un celular y varias cartas de despedida escritas por Silvana Torres, cuyo contenido todavía no ha sido revelado, no obstante, se cree que estos elementos serán clave para definir su futuro pues se sabe que si es procesada por la ley podría alcanzar una condena en prisión de entre 33 a 50 años, mientras que si la declaran inimputable sería enviada a un centro psiquiátrico por un lapso máximo de 20 años, por lo que esta situación ha originado una gran polémica.