Por evitar que revisaran su celular, mujer muere tras caer de un segundo piso y deja grave a su pareja | VIDEO FUERTE

En plataformas digitales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que una pareja de jóvenes cae desde el segundo piso de un bar tras sostener una disputa presuntamente originada por un celular y dicho accidente tuvo un desenlace fatal pues la joven de 21 años de edad perdió la vida, mientras que el hombre se debate entre la vida y la muerte en un hospital, por lo que, como era de esperarse, este caso ha generado todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Este desafortunado y fatal accidente ocurrió la madrugada del lunes 4 de agosto en un bar ubicado en Los Callejones, provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco en Perú y según la información difundida por distintos medios locales, los protagonistas de este episodio sostenían una relación sentimental y se encontraban en presunto estado de ebriedad, además, como se dijo antes, la aparatosa caída que sufrieron se habría originado por la disputa de un celular.

Emely perdió la vida tras caer de un segundo piso, mientras que Henry quedó gravemente herido. Foto: X: ActualidadViral

Así fue el momento exacto en el que una pareja cayó desde un segundo piso de un bar

En la grabación que fue difundida en plataformas digitales se aprecia que Emely Fiorella Mego Díaz de 21 años se encontraba persiguiendo a Henry Manuel del Águila Macedo de 27 años por uno de los pasillos del segundo piso del bar “Chapo”, sin embargo, cuando el sujeto llega al final del pasillo se detiene y da la media vuelta, sin embargo, la mujer no logra detenerse por completo y se impacta con el joven haciéndolo perder el equilibrio por lo que ambos retroceden y caen desde el segundo nivel de dicho establecimiento.

Cabe mencionar que, en esa zona del inmueble el barandal de seguridad estaba incompleto, por lo que este factor fue clave para que se originara la fatal caída de la pareja.

Tras estos hechos se informó que Emely Fiorella Mego Díaz perdió la vida de forma inmediata, mientras que Henry Manuel del Águila Macedo logró sobrevivir, sin embargo, resultó distintas lesiones que lo mantienen hospitalizado debatiéndose entre la vida y la muerte.

La familia del joven afectado por estos hechos denunció ante distintos medios locales que el bar “Chapo” no contaba con un protocolo de actuación ante emergencias, por lo que pasó mucho tiempo antes de que llegara una ambulancia al lugar para atender a Henry Manuel del Águila, lo cual, fue factor para que su condición médica empeorara, asimismo, trascendió que se procedieron legalmente contra el referido local por no contar con la infraestructura adecuada para procurar la seguridad de sus empleados y clientes pues tal como lo reveló el video del accidente, la zona de escaleras no contaba con barandal.

Hasta ahora se sabe que la Policía Nacional Peruana y el Ministerio Público ya comenzaron las diligencias correspondientes para poder esclarecer lo sucedido con Emely Fiorella y Henry Manuel la madrugada del pasado lunes 4 de agosto, además, se sabe que el establecimiento donde sucedió el fatal accidente ya es indagado por las irregularidades denunciadas por una de las víctimas.