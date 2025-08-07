Ojo. Estas son las nuevas profesiones que la IA promueve a estudiar, según Forbes

La inteligencia artificial es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad y es un elegido constante para solucionar problemas. Sin embargo, está preocupando a muchas personas debido a que puede reemplazar al trabajo humano.

Si bien hay una gran cantidad de personas que consideran que muchos empleos pueden desaparecer, hay otros que creen que la IA impulsará nuevas profesiones. Así es que Forbes ha dado a conocer los nuevos trabajos.

Estas son las nuevas profesiones que promueve la IA

Ingeniero de Prompt: esta es una profesión que diseña instrucciones precisas para que las herramientas de IA, como el famoso ChatGPT, generen respuestas eficientes y útiles.

Ingeniero en Prompt es una profesión llamativa.

Fuente: Canva

Responsable de ética de IA: estos serían profesionales que desarrollan políticas para garantizar equidad, transparencia y cumplimiento de normativas globales en el uso de la IA.

Analista de IA sostenible: son los encargados de optimizar su eficiencia y emplear la tecnología para reducir emisiones y desperdicios. Serán personas que tendrán que priorizar la sostenibilidad ambiental en cada uno de sus desarrollos tecnológicos.

Técnico de atención médica asistido por IA: luego nos encontramos con estos profesionales que serían los encargados de usar IA para diagnósticos y planificación de tratamientos es una realidad.

Director creativo con inteligencia artificial: estos serían los que combinen la intuición humana con contenidos generados por máquinas para innovar en la producción artística y comercial en el mundo del cine, la moda y la televisión.

Especialista en mantenimiento de IA: tendrían la tarea de supervisar paneles de control y algoritmos. Para ello deberán existir expertos con conocimientos en mecánica.

Educador en alfabetización en IA: por último tenemos esta profesión que se dedica a la capacitación en el uso ético y efectivo de estas tecnologías en espacios como escuelas, empresas y gobierno.

Educadores de la IA es una profesión en auge.

Fuente: Canva

Estas son las profesiones que promueve la inteligencia artificial y que podrían generar más empleos.

