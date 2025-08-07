Mujer en tratamiento psiquiátrico se queda dormida y al despertar localiza a su hijo de 14 años apuñalado

Un nuevo caso de infanticidio se ha registrado en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde un joven de 14 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio. La madre de la víctima realizó el hallazgo y de inmediato alertó a su pareja informándole que el menor no presentaba signos vitales.

“Investigamos si hubo un conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque o si hay una patología de base que movilizó a la madre a hacer esto”, sostuvo el fiscal Pablo Jávega a los medios de comunicación sobre las líneas de investigación que giran entorno al caso.

Por ello, la primera medida de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto fue ordenar una serie de pericias psiquiátricas para determinar si la mujer tiene problemas de salud mental. Se llamaba Aaron Benjamín Alaniz y había nacido el 10 de junio de 2011. Este jueves despedían sus restos en una sala velatorio de la calle Hipólito Irigoyen.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche del miércoles en una casa Ponce al 1000, en el barrio Obrero de Río Cuarto. María Juárez, de 47 años, es la detenida y hay una versión que indicaría que fue ella quien le avisó al papá del chico que su hijo estaba muerto.

Además, se espera que en las próximas horas la mujer sea sometida a una evaluación psiquiátrica, la cual será clave para determinar su responsabilidad penal. Los investigadores no descartan que la agresión se haya producido en medio de un brote psicótico, lo que derivó en el apuñalamiento.