Juez Brian Cogan niega al "Chapo" Guzmán solicitud de tener mayor contacto con su abogado

Luego de que Joaquín "El Chapo" Guzmán solicitará al juez Brian Cogan la autorización para recibir visitas y contacto con su defensa, él le negó su petición determinado que no era la autoridad correspondiente para facilitarle su requerimiento, sino el Buró de Prisiones (BOP) o la Corte del estado en donde está recluido.

El fundador del Cartel de Sinaloa, había expresado las limitantes que tenía en prisión desde su encierro hasta la falta de contacto con el abogado José Israel Encinosa, quien presuntamente le envío dos cartas o había intentado visitarlo.

Última Hora: El juez Brian Cogan batea al Chapo.



El Chapo había pedido en una carta a Cogan que ordenara que le dejen ver a su nuevo abogado en la carcel de super maxima seguridad Florence



Pero Cogan le dice que ventanilla equivocada. No es su jurisdicción.



Pese a lo expuesto, el juez le contestó con otra carta precisando el porqué de su negación y las instancias a las cuales debe acudir por el problema que expone ya que él se ha encargado de llevar "Los Juicios del Narco" siendo la figura reconocida en este tipo de casos mediáticos pero no quien se responsabilice por las condiciones de encarcelamiento.

Además, externo que El Chapo Guzmán tiene que tener representación legal, no puedo hacerlo él mismo como lo realizó en la carta que envío escrita con puño y letra.

“Esta no es la corte apropiada a la cual solicitar tan medida, y, en cualquier evento, debido a que el acusado tiene un nuevo abogado recientemente designado en este caso, el acusado no puede buscar una mitigación por si mismo en esta corte”, explicó Cogan en el documento de este jueves 7 de julio.

Chapo Guzmán acusa en carta que le impiden ver a su abogado

Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa denunció a través de una carta que lleva semanas sin poder comunicarse con su defensa, no ha recibido cartas o visitas desde hace 10 meses a la prisión ADX Florence.

La carta escrita a mano fue realizada el 15 de julio de este 2025, aunque recién revelaron el contenido exacto, el capo mexicano la dirige al Juez. Brian Cogan quien ha llevado su caso y la mayor parte de "Los Juicios del Narco". El sello de Brooklyn es de este 5 de agosto.

En la primera parte del texto denuncia que han pasado alrededor de 10 meses en que le han negado las cartas que le envió su defensa, Israel José Encinosa, así como visitas para revisar su caso. Anteriormente se había pronunciado por las medidas de seguridad que implicaban su encierro, sin poder salir al Sol.

“(...) hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa, el abogado tiene alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme hablar por teléfono” detalla el capo acusado de 10 cargos en Estados Unidos.