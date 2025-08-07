Jefa de Inteligencia de Trump da escalofriante mensaje sobre los Ovnis

Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia de Estados Unidos designada por el presidente Donald Trump, dio un escalofriante mensaje sobre la posible existencia de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis), de la cual aseguró tiene información clasificada; sin embargo, afirmó que aún está obligada a mantener el secreto.

Hace poco más de un año, Estados Unidos vivió una tensa situación con el fenómeno Ovni toda vez que Luis Elizondo, el ex jefe del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, dio a conocer que el gobierno estadounidense mantiene en secreto el uso de tecnología de origen fuera de este mundo.

Cuando Elizondo formaba parte del Departamento de Defensa indicó que se dedicó a indagar sobre las anomalías de objetos voladores sin identificar. En su estancia descubrió que Estados Unidos tiene posesión de tecnologías UAP (siglas usadas para designar el Fenómeno Anómalo no Identificado).

El Servicio de Inteligencia afirma que hay Ovnis

La encargada del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos fue cuestionada sobre la existencia de vida extraterrestre en entrevista con el podcast Pod Force One, la presentadora Miranda Devine le preguntó si podría haber aliens y si los Ovnis son reales. Ante ello, Tulsi Gabbard fue enfática al responder que sí:

“Tengo mis propias opiniones. En este puesto, debo ser cuidadosa con lo que comparto”: Tulsi Gabbard.

Tulsi Gabbard afirmó que hay vida extraterrestre. Foto: La Mega Agencia

Sin embargo, Gabbard reiteró que no tienen nada que compartir con el público sobre el fenómeno Ovni y la presencia de vida extraterrestre. No obstante, la encargada de Inteligencia estadounidense prometió que siguen en búsqueda de la verdad sobre el tema y cuando llegue el momento prometió que la informará al público en general.

Los testimonios de altos funcionarios que confirman la existencia de Ovnis

En testimonio frente al Congreso de su país, Luiz Elizondo aseveró que en todo el mundo hay tecnologías avanzadas que no pertenecen a Estados Unidos ni a ningún otro gobierno del planeta Tierra; sin embargo, no especificó de qué se trata y en dónde lo han aplicado si es el caso.

El tema del fenómeno Ovni fue retomado luego de que se expusieran imágenes del vuelo de un Ovni que fue llamado ‘Orbe de Mosul’ el cual fue capturado en Irak por parte de un avión espía de la armada estadounidense. El objeto apareció de repente y se movió erráticamente entrando y saliendo del campo de visión de la cámara del avión.

El vuelo de un Ovni llamado ‘Orbe de Mosul’ fue atrapado en Irak. Foto: AFP

Las imágenes fueron filmadas en 2016 y compartidas por Dustin Slaughter, importante investigador Ovni. Hace dos años el gobierno de Estados Unidos desclasificó la primera imagen fija del metraje la cual circula en las redes sociales. Sobre el tema, el entonces candidato presidencial Donald Trump, afirmó que daría a conocer información secreta sobre los Ovnis en caso de regresar a la Casa Blanca.

En su candidatura presidencial, el magnate estadounidense indicó que seguramente haría públicas las imágenes de avistamientos Ovni. El otrora candidato aseguró al ser cuestionado sí ayudaría a presionar al Pentágono para que publique más imágenes que la gente afirma están disponibles:

“Sí, claro, lo haré. Lo haría. Me encantaría hacerlo. Tengo que hacerlo”: Donald Trump.

En su momento, Trump dijo que siempre ha sido presionado para desclasificar registros previos de encuentros extraterrestres toda vez que admitió: "podría haber vida en otros planetas… La gente me rogó que no lo hiciera, pero lo haré muy pronto", aseveró citado por medios locales.

Tulsi Gabbard aseveró que tiene mucha información clasificada sobre la vida extraterrestre y los Ovnis, por lo que en caso de que Trump de luz verde para mostrar la investigación estadounidense, podría cambiar la perspectiva de la vida cotidiana como se conoce.