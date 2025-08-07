Helicóptero se desploma en el río Mississippi, reportan 2 muertos

Este jueves 7 de agosto dos personas perdieron la vida luego de que un helicóptero se estrellara contra una barcaza en el río Mississippi, provocando una explosión e incendio, causando una fuerte movilización de las autoridades al sur de los Estados Unidos.

El accidente ocurrió cerca de las 11:00 horas del horario local, a unos 800 metros abajo de la presa Melvin Price Lock, en las inmediaciones de East Alton, aproximadamente 32 kilómetros al norte de San Luis, Missouri, por lo que causó conmoción en el estado debido al accidente.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Bomberos de Rivers Pointe, Rick Pender, la aeronave habría impactado un cable de alta tensión antes de colisionar con la barcaza pues la colisión provocó una fuerte explosión que consumió al helicóptero en llamas como se vio en los vídeos compartidos en redes sociales.

uD83DuDEA8uD83CuDDFAuD83CuDDF8#BREAKING | NEWS ??

Update private helicopter (#N173AL) working over the transmission lines clips, one of them and crashes into a barge on the Mississippi River in Saint Charles, County.



There were two people aboard, and both were killed in the explosion and fire. The FAA… pic.twitter.com/z9UeFrfGAX — Todd ParonuD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDECuD83CuDDF7uD83CuDFA7uD83DuDC7D (@tparon) August 7, 2025

¿Qué pasó en el río de Mississippi este 7 de agosto?

Un video entregado a la cadena KMOV-TV muestra una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar del siniestro, mientras equipos de emergencia acudían al punto del impacto, luego de que el helicóptero se estrellará e un zabalza que flotaba sobre el famoso rio.

Personal médico, bomberos y agencias de seguridad respondieron de inmediato, pero las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes, pues las identidades de las víctimas no han sido reveladas mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Two persons have been confirmed dead in an unfortunate helicopter crash on the Mississippi River, near the Illinois-Missouri border on Thursday, 7th August 2025.



According to authorities, the fatal accident occurred after the Hughes 369D Helicopter collided with a power line,… pic.twitter.com/nSmrePa6m5 — SIKAOFFICIALuD83EuDD8D (@SIKAOFFICIAL1) August 7, 2025

Como medida preventiva, la Patrulla Estatal de Missouri suspendió temporalmente la navegación comercial en el tramo afectado del río Mississippi y cerró el puente Clark, en tanto se evalúan posibles daños estructurales relacionados con el incidente que se ha hecho viral en redes sociales.