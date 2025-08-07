Hallan a hombre reportado como desaparecido desde hace 28 años, estaba en un glaciar

El cuerpo de un hombre identificado como Naseeruddin fue encontrado en un glaciar en proceso de descongelamiento en la zona noreste de Pakistán, estaba totalmente momificado y al identificarlo descubrieron que estaba reportado como desparecido desde 1997, es decir hace 28 años.

De acuerdo con lo compartido por medios pakistaníes, este hallazgo ocurrió en los primeros días del mes de agosto, exactamente en el glaciar conocido como el Valle de la Dama, ubicado en la zona montañosa de la comunidad de Supat, en el distrito de Kohistan de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, un pastor de nombre Omar Khan, que transitaba por la zona, narra que estaba caminando en esta zona cuando pudo ver a lo lejos una figura humana, por lo que llamó a las autoridades locales quienes cuando llegaron confirmaron que se trataba de un hombre adulto.

Cuando los equipo de emergencia lograron rescatar el cuerpo lo inspeccionaron y encontraron una identificación a nombre de Naseeruddin, miembro de la tribu Saleh Kehi, que tenía 33 años al momento de su desaparición, el cuerpo aún estaba totalmente vestido y conservaba rasgos faciales, lo que sugiere que se momificó por las condiciones extremas de la zona.

El calentamiento global ha acelerado el deshielo

¿Quién era Naseeruddin?

Naseeruddin era un hombre de 33 años, parte de la tribu Saleh Kehi, originaria del Golfo Pérsico en la bahía de Tubli. Al momento de su desaparición iba acompañado de su hermano de nombre Kathiruddin, durante la caminata el hombre cayó en una grieta en una tormenta de nieve, luego de haber tomado una ruta poco común.

Desde entonces, amigos y familiares de Naseeruddin se habían dedicado a la búsqueda, sin embargo, también realizaron diversos rituales religiosos para despedirlo después de un año de no tener noticias de él y no poder recuperar su cuerpo.

Testigos asegutran que parecía dormido

El cuerpo de Naseeruddin fue encontrado en un tipo de momificación, en el que según testimonios, parecía dormido, no muerto, gracias al hielo y las condiciones que hay en la zona: temperaturas bajo cero, baja húmedad y poco oxígeno. El deshielo de los glaciares permitió que el cuerpo de Naseeruddin fuera visible, ya que se ha experimentado una acelerada reducción de sus glaciares debido al cambio climático.

