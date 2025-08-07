Giovanni le escribió un mensaje a su madre antes de desaparecer durante sus vacaciones: "Ayúdame"

Una nueva desaparición ha alertado a Carolina del Norte, tras la alerta por la ausencia de un adolescente de 18 años de edad identificado como Giovanni Pelletier, quien salió de vacaciones rumbo a Florida y no regresó dejando el contacto con sus familiares.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte donde activaron la ficha de búsqueda para su investigación el joven desapareció desde la madrugada del pasado viernes en Englewood lugar en el que se encontraría con sus primos de parte de su padre biológico.

Sin embargo a su regreso de casa el joven le envío un mensaje de texto a su madre que la inquietó pues le pedía ayuda y después de ello perdió la conexión. Su familia y allegados desplegaron la búsqueda y abrieron en la página de GoFundMe el canal de ayuda donde detallaron lo siguiente.

Giovanni pidió "ayuda" antes de desaparecer en Florida

Giovanni Pelletier desapareció "en circunstancias profundamente preocupantes y sospechosas", en la misma publicación detallaban que era una persona "inteligente, amable y lleno de vida".

Por su parte, una de las tías de Giovanni, Desiree Pelletier declaró a medios de comunicación locales que él buscaba contactar a la familia ya que no puede ver a su padre puesto que está encarcelado, solo deseaba ver a sus tres primos de la rama de esa familia.

Según la narración de su familia paterna a él lo recogieron a la 1:30 de la mañana del 1 de agosto, de ahí lo llevarían hasta su casa en Mims, Florida, su madre debía recogerlo y esa fue la última vez que lo vieron, a los 25 minutos de partir fue cuando envío el mensaje con la leyenda "ayúdame", alertando a su progenitora.

La tía cree que ocurrió algo durante este viaje, le llamaron en múltiples ocasiones, no había visto los mensajes y el joven tuvo un comportamiento que "no es propio de Gio" antes de irse de sus vacaciones.

Los primos también fueron contactados como parte de la investigación y develaron que habían fumado marihuana con él y en algún momento Giovanni sacó un cuchillo porque entró en pánico.