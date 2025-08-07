"Feliz cumpleaños", revelan las últimas palabras del hombre que mató a su hermana en pleno pastel

Una tragedia dividió a toda una familia en Olivares de Itagüí, en Antioquía, Colombia, en donde Héctor Jaime López Abonce asesinó a su propia hermana, quien festejaba su cumpleaños número 56 cuando, de pronto, el sujeto sacó un arma blanca y la apuñaló, matándola de manera inmediata.

La familia se encontraba en el patio de su casa partiendo el pastel y escuchando música. En el lugar también vivían el agresor, de 65 años, y sus hijos, quienes ya habían tenido algunos problemas verbales con el resto de sus parientes, sin embargo, éstos aseguran que nunca habían llegado a un nivel físico.

María Elena López festejaba su cumpleaños cuando fue apuñalada

Poco después de que María Elena López, quien festejaba su cumpleaños, partió el pastel, su hermano, enfurecido y en estado de ebriedad, salió al patio para reclamar que la música estaba muy fuerte. "Nadie se dio cuenta de lo que iba a hacer", abundó el hijo de la víctima sobre lo realizado por su tío Héctor.

Noticias Relacionadas Fiesta de cumpleaños termina en tragedia por hombre que asesinó a su hermana en pleno pastel

Hombre que mató a su hermana en cumpleaños tenía antecedentes penales

"Le dijo feliz cumpleaños hermanita y ahí mismo sacó el arma", relató Jhon Anderson Muñoz, hijo de la fallecida, a TeleMedellín, sobre las últimas palabras de su tío, quien mató a su hermana en pleno festejo y sin una razón aparente.

Luego del homicidio, el agresor de María Elena salió corriendo y fue a entregarse a la comisaría. El hombre, identificado como Héctor Jaime López Abonce, de 65 años, ya había sido detenido en años anteriores por los delitos de narcotráfico y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes

"Este tipo de hechos son evitables. Reiteramos a la ciudadanía que cualquier situación de conflicto debe resolverse mediante el diálogo y no con violencia, señalaron oficiales de la Policía del Valle del Aburrá tras el homicidio