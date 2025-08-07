Felipe denunció 12 veces a sus hijos antes de que lo mataran a golpes dentro de su propia tienda

Felipe Hernández, padres de 4, estaba a unos días de cumplir 65 años, antes de que uno de sus propios hijo lo matara a golpes, frente a su hija, dentro de su negocio en Murcia, al sur de España. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando equipo de vigilancia captó el momento en que uno de los asesinos irrumpe en el negocio de su tienda de ropa de lujo, situado en una zona comercial de la calle Molina de Segura, arroja a Felipe al suelo y lo muele a golpes.

Las imágenes capturadas revelaron que su hijo mayor, de 35 años de edad, licenciado en Derecho, fue acompañado de su hermana, una madre de 31 años de edad, entraron directamente en busca de su padre para propinarle una brutal golpiza a base de empujos y patadas en el suelo, para segundos después darse a la fuga.

Felipe era odiado por sus hijos desde la infancia

José Hernández, el hermano menor de Felipe , reveló para medios de comunicación que su expareja lo ridiculizó a lo largo de los años por medio de maltratos, comportamiento que adoptaron los demás hijos, quienes aún viven con su madre en su hogar, situado en el municipio de Archena.

Felipe se reincorporó de la golpiza, aún con el rostro manchado de sangre, salió cogeando a la calle, cerró la puerta de su tienda, y comenzó a pedir auxilio en la vía pública. "Me han pegado mis hijos". Sin embargo, tras cruzar al otro lado de la calle, colapsó y perdió la vida en la acera.

Trascendió que la víctima de parricidio interpuso al menos 12 denuncias anteriores, en contra de sus hijos, razones que varían desde robarle las llaves de la casa, hasta acosarle en su tienda de ropa. "No vamos a parar hasta que te pase algo", le amenazaron.

Huyó de su familia desde hace más de 10 años

Fue hace 12 años que Felipe se separó de su esposa y se alejó de sus hijos para evitar continuar con el patrón de maltrato, no sin antes acreditar una sociedad de 12 inmuebles a nombre de su expareja y de sus hijos, por lo que únicamente se uedó con la propiedad de la tienda, antiguamente propiedad de su padre.

“Pero lo peor para él y para todos comenzó cuando, a los cuatro años de la separación, empezó a salir con Toñi, y a exhibir su felicidad en las redes sociales… Sus hijos le veían por la calle y le deseaban la muerte”, recuerda el hermano.

