Fantasma aparece entre los pastizales, fue captado por la cámara de un tren: VIDEO

Un supuesto fantasma fue captado por las cámaras de un ferrocarril del tren Roca que recorre Buenos Aires, Argentina, la grabación ha desatado todo tipo de comentarios de los cibernautas ya que algunos ponen en duda su veracidad.

En el video de 21 segundos de duración compartido por la cuenta de X @TuiteroSismico se observa como el ferrocarril se encuentra realizando un recorrido a plena luz del día y a toda velocidad en una zona donde no hay paso peatonal y sería de difícil acceso para cualquier persona, es cerca de la estación Berazategui.

ARGENTINA uD83DuDC7B un supuesto fantasma fue captado por la cámara del Tren Roca en un tramo donde no hay paso ni acceso peatonal.

pic.twitter.com/ekzHAoX4EG — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 6, 2025

Cámara de tren graba a un fantasma entre los pastizales: VIDEO

Cuando de pronto del lado derecho se ve la silueta aparentemente de un hombre inerte que se encuentra viendo hacia el horizonte en medio de la maleza, aunque se ve de diferente tono al del video, en la imagen también se muestra que en el poste hay una cruz como si alguien hubiera perdido la vida en ese lugar anteriormente aunque son solo especulaciones.

“Los demonios gobiernan la Argentina”, “eso es editado”, “es un espantapájaros”, “es un fantasma senderista”, “¿por qué los fantasmas usan ropa?”, “yo lo veo superpuesto,m parece de esas imágenes de cromo”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación en X.