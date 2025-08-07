Famoso futbolista fue asesinado en ataque israelí mientras esperaba ayuda humanitaria

El mundo del deporte entró en conmoción tras el anuncio de la muerte de Suleiman Al Obaid, exjugador de la selección nacional de Palestina y una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte en ese país, quien falleció tras un ataque en la Franja de Gaza, en medio de la actual escalada de violencia entre Israel y Palestina.

Al Obaid, conocido popularmente como el “Pelé del futbol palestino”, se encontraba entre un grupo de personas que aguardaban la llegada de ayuda humanitaria en el sur de Gaza cuando fue alcanzado por un ataque israelí, según confirmó la Federación Palestina de Futbol a través de un comunicado oficial.

Además, la federación informó que con su fallecimiento, el número de personas vinculadas al futbol palestino que han perdido la vida durante el conflicto asciende a 321, incluyendo jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y personal administrativo tras el conflicto bélico en medio oriente.

Suleiman Al-Obaid, former Palestine national team player and one of Gaza's football legends, was killed today by Israeli forces as he waited for humanitarian aid in southern Gaza.

He was 40 years old. A husband, a father of five, and a hero on and off the pitch.



¿Qué pasó con Suleiman Al Obaid?

El fallecimiento de Al Obaid se suma a la larga lista de víctimas que ha dejado el conflicto en curso, el cual ha impactado severamente al ámbito deportivo en Palestina, la Federación de Futbol ha denunciado en repetidas ocasiones el bombardeo de instalaciones deportivas, la suspensión de torneos locales y la pérdida de miembros clave en sus estructuras organizativas.

Diversos organismos internacionales, incluyendo asociaciones deportivas y defensores de derechos humanos, han manifestado preocupación por la vulnerabilidad de los atletas y entrenadores palestinos en medio del conflicto, muchos de los cuales han sido desplazados o han perdido la vida en circunstancias similares.

Suleiman Al Obaid no solo fue un goleador histórico, sino también un símbolo de resistencia cultural y deportiva, pues su muerte deja un vacío profundo en el futbol palestino, y su legado continúa como testimonio del impacto humano del conflicto más allá del terreno de juego.

uD83CuDDEEuD83CuDDF1uD83CuDDF5uD83CuDDF8 | Suleiman Al-Obaid, exjugador de la selección nacional palestina y una de las leyendas del fútbol de Gaza, fue asesinado hoy por las fuerzas israelíes mientras esperaba ayuda humanitaria en el sur de Gaza. Tenía 40 años. pic.twitter.com/QhxrlAUTh1 — Mundo en Conflicto uD83CuDF0E (@MundoEConflicto) August 7, 2025

¿Quién era Suleiman Al Obaid?

Suleiman Al Obaid se consolidó como una leyenda del futbol local gracias a su destacada trayectoria como delantero, a lo largo de su carrera profesional marcó más de 100 goles y se convirtió en un referente indiscutible para el deporte palestino, fue internacional con la selección absoluta en múltiples torneos de la región asiática.

Además participó activamente en el proceso de clasificación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, una de las etapas más ambiciosas del futbol palestino en la arena internacional mientras su apodo, “el Pelé palestino”, no solo hacía referencia a su habilidad técnica y olfato goleador, sino también al símbolo de inspiración que representaba para miles de jóvenes futbolistas en territorios marcados por la adversidad.