EU eleva recompensa de 50 mdd para capturar a Nicolás Maduro, lo vinculan con Cartel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento en la recompensa que ofrecen para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora darán 50 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto del político a quien acusan de estar vinculado con el Cartel de Sinaloa.

En un video publicado por medio de X, Pam Bondi, la fiscal general estadounidense, anunció la oferta destacando que se trata de un líder terrorista que afecta a su país, colabora con el Tren de Aragua y otras organizaciones que ahora entran a la designación de terroristas

Así el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado establecieron el monto actual a un mes de que la DEA ofreciera 25 millones de dólares para detenerlo.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025