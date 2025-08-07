Estados Unidos acelera la crisis de tiroteos con el ataque a 5 soldados en el Fuerte Stewart

Un sargento baleó ayer a cinco soldados en una de las bases del Ejército más grandes del país antes de ser derribado por otros elementos en Fort Stewart, un incidente que provocó el cierre de la instalación.

En lo que va del año, reportan 258 muertos y mil 166 heridos, en 268 tiroteos en EU.

En los primeros informes se informó de tres muertos, pero luego se aclaró que solo hubo cinco heridos. Cada uno de los soldados recibió un disparo, según una publicación en Facebook de Fort Stewart.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía la magnitud de sus heridas, pero todos fueron trasladados al Hospital Comunitario Militar Winn.

Las autoridades identifican al agresor como el sargento Quornelius Radford, de 28 años, quien usó una pistola personal y no un arma militar. Abrió fuego en su lugar de trabajo.

Los soldados heridos se encuentran en condición estable y se tiene previsto que se recuperen, indicó el general de brigada John Lubas. Los soldados que sometieron a Radford ayudaron a asegurar su arresto, añadió.

"Estos soldados, sin duda, evitaron más víctimas", dijo.

Se trata del más reciente acto de violencia en una instalación militar estadounidense —lugares que se supone deben ser de los más seguros del país— y nuevamente generó preocupaciones sobre la seguridad dentro de los propios muros de las fuerzas armadas.

Radford se enlistó en enero de 2018. Trabajaba como sargento de logística y no ha participado en despliegues. Tenía programada una audiencia para el 20 de agosto en Hinesville, cerca de la base, luego de ser acusado de conducir en estado de ebriedad y pasarse un semáforo en rojo poco después de la 1 de la mañana del 18 de mayo.

El incidente es el ejemplo más reciente de una comunidad estadounidense afectada por la violencia armada —esta vez en una instalación militar que forma parte de un puesto combinado que alberga a más de 10 mil personas, incluidos soldados, sus familias y empleados civiles del Ejército, según un sitio web de Fort Stewart y Hunter Army Airfield.

MAAZ