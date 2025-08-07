“Encontramos piel en los platos”, revelan cómo se deshacía de los cuerpos de sus víctimas el asesino serial de Jujuy

Las autoridades argentinas ya dieron a conocer avances de la investigación del caso del asesino serial de Jujuy y lo que más conmoción provocó entre la sociedad del país sudamericano es que ya se dio a conocer qué es lo que hacía Matías Jurado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas.

Fue durante una conferencia de prensa donde el fiscal regional del Ministerio Público Argentino, Guillermo Beller, dio a conocer que los restos hallados en la denominada “Casa del Horror”, el domicilio de Matías Jurado, corresponden a humanos, sin embargo, todavía se realizarán algunos estudios para ver si coinciden con los de las cinco personas desaparecidas vinculadas a este caso.

Matías Jurado está relacionado con la desaparición y asesinato de al menos cinco personas. Foto: Ministerio Público Fiscal

Esta es la escalofriante forma en la que el asesino serial de Jujuy se deshacía de los cuerpos de sus víctimas.

El fiscal regional, Guillermo Beller, señaló que uno de los métodos que empleaba Matías Jurado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era alimentar a sus perros, además, creen que repetía esta misma práctica con perros callejeros para deshacerse de la evidencia con mayor facilidad y se ofrecieron detalles escalofriantes al respecto.

“Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Marías Jurado alimentaba a otros animales del barrio, esa piel que estaba tirada en los platos de comida delos perros eran partes de restos humanos, cartílagos, pelos y piel”, expresó Guillermo Beller provocando el asombro de los periodistas que cubrieron la referida conferencia.

Así lucía "La Casa del Horror". Foto: Ministerio Público Fiscal

Cabe mencionar que, el fiscal regional, Guillermo Beller, señaló que, por ahora, no hay indicios que apunten a que Marías Jurado haya torturado a sus víctimas y tampoco hay señales que indiquen la práctica de canibalismo, sin embargo, las investigaciones siguen activas.

Pese a que hay pruebas en su contra, Matías Jurado niega ser un asesino serial

Las autoridades argentinas dieron a conocer que cuentan con material videográfico en el que se demuestra que Matías Jurado llevó a sus víctimas a su casa a bordo de un taxi con la promesa de ofrecerles trabajo, sin embargo, una vez que estuvieron en su domicilio nunca más volvieron a salir, además, un sobrino del sujeto de 37 años de edad acusado realizó declaraciones contundentes que delatan la actividad criminal de su tío, quién prefería los viernes para “salir de cacería”.

VIDEO CLAVE PARA DAR CON UN PRESUNTO ASESINO SERIAL EN JUJUY



Matías Jurado (37) fue detenido acusado de matar y descuartizar a personas en situación de calle. El video de una cámara de una farmacia muestra a las víctimas subiendo a un remís con Jurado.



Lo incriminan restos de… pic.twitter.com/0DMcELJLgA — Clarín (@clarincom) August 6, 2025

Tras reunir todos los elementos de prueba, las autoridades argentinas imputaron a Matías Jurado por el delito de homicidio agravado y le impusieron prisión preventiva, sin embargo, el hombre de 37 años de edad, quien ya cuenta con un amplio historial delictivo negó las acusaciones en su contra en su primera audiencia, lo cual, provocó una gran indignación entre la sociedad argentina.

Cabe mencionar que, hasta ahora Matías Jurado es vinculado con los asesinatos de al menos 5 personas, las cuales, compartían un claro patrón, eran adultas mayores y vulnerable pues se sabe que la mayoría vivían en situación de calle.