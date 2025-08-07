Elefante provoca pánico tras derribar a su cuidador durante un desfile religioso | VIDEO

Un impactante video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que un elefante, adornado con vestimentas tradicionales, se descontrola en pleno desfile religioso Devinuwara Perahera, al sur de Sri Lanka. En las imágenes se observa cómo el animal arroja violentamente a su cuidador y provoca el pánico entre los cientos de asistentes.

El elefante, identificado como Bhanu, participaba en la procesión cuando, por causas aún bajo investigación, reaccionó de forma violenta contra su cuidador, haciéndolo volar por los aires tras ser golpeado con la trompa del mamífero. Como se puede ver en el video, la música se detuvo abruptamente y el orden se perdió en cuestión de segundos. La multitud, presa del pánico, corrió en busca de refugio en entre las calles y negocios cercanos.

De acuerdo con información extraoficial al menos 13 personas resultaron heridas durante el caos, por su parte las autoridades locales confirmaron que no hubo heridos de gravedad. El cuidador que recibió el impacto directo del elefante se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

El elefante participaba en una procesión cuando reaccionó de forma violenta contra su cuidador. Créditos: @QueTripaInforma

Activistas por el bienestar animal exigen regulaciones más estrictas en Sri Lanka

El incidente ha generado una fuerte conmoción pública y ha reavivado el debate sobre el uso de animales en festividades tradicionales. Activistas por el bienestar animal exigen regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad tanto de los animales como del público.

Esto pudo haber terminado en tragedia”, han señalado varios grupos defensores de los derechos animales.

Mientras las autoridades investigan el suceso, las impactantes imágenes continúan circulando por redes sociales, alimentando la discusión sobre priorizar el bienestar animal por encima de las tradiciones.