Ebrio arrolla a dos niñas con moto acuática mientras estaban de vacaciones | VIDEO

Un hombre que se encontraba en estado de ebriedad arrolló con una moto acuática a dos niñas que se encontraban jugando en el mar durante las vacaciones. Una de las pequeñas sufrió fracturas y la otra se encuentra en terapia intensiva, en un caso que ha indignado a Rusia, país en donde ocurrió el hecho.

Las imágenes se han vuelto virales rápidamente en redes sociales, en las que se observa a las dos niñas nadando en el mar, al parecer sobre un kayak, cuando de pronto un hombre adulto que maneja la moto acuática las impacta directamente. El sujeto regresa al lugar en donde las menores se encuentran y observa lo sucedido, pero no se sabe si les prestó auxilio.

Ebrio en moto acuática arrolla a niñas en plenas vacaciones

El medio ruso RT dio a conocer el breve video, sin que se especifique la ciudad en donde aconteció, sin embargo, se sabe que luego del impacto, los padres de las dos niñas las llevaron a un hospital para ser atendidas, en el sitio una fue ingresada a terapia intensiva, debido al impacto que tuvo.

La otra presenta fracturas en las extremidades y se valora si es candidata a ser sometida a una cirugía. Tras la difusión del video varias fueron las reacciones en Internet: "Uno pensaba que esas cosas absurdas solo pasaban en América, pero no", "ni en el agua estamos a salvo de los malditos borrachos al volante"

Por este accidente el hombre puede estar bajo un caso penal bajo el art. 263 parte 1.2 del Código Penal (violación de reglas de seguridad en transporte acuático causando daño grave). El sujeto puede alcanzar posibles penas de hasta 4 años de prisión, multa de 200.000-300.000.

VIDEO Niñas fueron impactadas por ebrio en moto de agua