Borrachito en chanclas se mete a un maratón y le gana a los corredores profesionales | VIDEO

Vaya sorpresa la que se llevaron los participantes de un maratón en Brasil, pues un hombre en estado de ebriedad se metió entre todos los corredores, sin aparentemente darse cuenta de lo que estaba pasando. Al verse entre los participantes y ante el disparo de salida se pone a correr junto a todos.

Llama la atención que el hombre en estado de ebriedad además iba corriendo en chanclas, y no se detuvo a pesar de que perdía el equilibrio y que evidentemente se veía sin la misma condición que el el resto de los corredores que iban a su lado. Con aplomo y sin rendirse se avienta toda la carrera de ocho kilómetros.

Incluso el borrachito aventajó a varios de los otros corredores que estaban en la competencia. Los organizadores le dieron una medalla por su desempeño y sorprendente actuación, pues con todo y chanclas logró adelantar a varios competidores.

Así fue como un borracho se metió a un maratón