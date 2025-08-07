Adolescente acusado de homicidio se burla tras ser liberado por un juez: “En libertad, hasta el diablo está de mi lado”

Un adolescente de 15 años fue formalizado por el delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir con un arma cortopunzante a otro menor de edad, de 16 años, quien actualmente se debate entre la vida y la muerte, en la entrada a un centro comercial.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la internación provisoria del imputado en un centro cerrado, argumentando la gravedad del delito, el contexto público del hecho y la pena asociada al homicidio frustrado, ocurrido en la ciudad de Puerto Montt, en Chile.

Sin embargo, el juez de garantía optó por imponer arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a la víctima y la participación en un programa de rehabilitación, considerando que estas medidas cumplían con los requisitos de cautela para proteger a la sociedad.

El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2025, alrededor de las 18:00 horas, en el sector céntrico de la ciudad. Según la fiscal Nathalie Yonsson, la agresión habría sido motivada por rencillas previas entre los involucrados. La víctima, también adolescente, fue trasladada en estado grave al Hospital de Puerto Montt, donde permanece con riesgo vital tras una intervención quirúrgica.

El joven usó sus redes sociales para celebrar el fallo del juez. Foto: Especial

La decisión judicial de que el menor continúe su proceso en libertad causó polémica y la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que se reevalúe la medida cautelar.

La fiscal Yonsson fundamentó la apelación con pruebas como el testimonio de dos testigos presenciales que identificaron al imputado como el agresor, así como material fílmico que registra la secuencia de los hechos y vestimentas incautadas por Carabineros con indicios del delito.

“Apelamos para que la Corte determine si el imputado debe permanecer en un centro cerrado durante la investigación”, señaló la persecutora.

Las publicaciones serán integradas al expediente

Tras ser liberado bajo arresto domiciliario, el adolescente publicó mensajes en Instagram jactándose de su situación. Con frases como “en libertad y k pasa (sic)”, “feliz en la calle” y “feliz en la calle y un weon menos muérete asta el diablo mi parte (sic)” el adolescente exhibió su falta de remordimiento por el intento de homicidio. Estas publicaciones, que incluyen referencias al delito, han sido incorporadas como antecedentes por la Fiscalía.

En Chile, los menores de edad imputados por delitos graves son juzgados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). Según esta normativa, los adolescentes entre 14 y 18 años pueden enfrentar sanciones que incluyen internación en régimen cerrado, semicerrado o medidas en medio libre, como el arresto domiciliario.

Para el delito de homicidio frustrado, la pena privativa de libertad en régimen cerrado puede extenderse hasta 5 años, dependiendo de la gravedad del caso y los antecedentes del menor. Sin embargo, los jueces suelen priorizar medidas que promuevan la reinserción social.