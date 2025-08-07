Abuelo trata de ahogar a su nuera cerca de Disney World, el motivo puso en shock a la familia

Mark Gibbon es un empresario de 62 años de edad que ocasionó que la familia sufriera shock toda vez que fue acusado de intentar ahogar a su nuera mientras estaban cerca de las instalaciones de Disney World en Orlando, Florida. Durante el intento de asesinato, su nieta de 9 años de edad ayudó a su mamá para que no muriera.

De acuerdo con reportes de la policía, el empresario de la tercera edad sometió a su nuera identificada como Jasmine Wyld de 33 años de edad para tomarla por la fuerza y sumergir su cabeza dentro de una alberca ubicada en el complejo habitacional donde se hospedaban durante sus vacaciones de verano.

En el altercado también participó la nieta de 9 años de edad de Gibbon que al ver que su madre corría peligro con el riesgo de morir ahogada a manos de su suegro, se abalanzó contra su abuelo para que soltara a su madre, gracias a su intervención la mujer pudo salvarse de perder la vida dentro de la piscina del hotel.

El motivo que dejó en shock a la familia de la nuera que iba a ser asesinada

El incidente inició cuando Jasmine Wyld, que se dedica al corte de cabello, y Mark Gibbon discutieron al hablar sobre las especificaciones del testamento que prepara el adulto mayor. La charla subió de intensidad hasta llegar al contacto físico. El hombre de la tercera edad tomó a la mujer hasta llevarla a las inmediaciones de la alberca.

Una vez cerca de la piscina, el adulto mayor colocó la cabeza de Jasmine en el interior del agua y la sumergió varias veces, según el reporte policiaco consultado por el Daily Mail. Tras el incidente, el empresario fue detenido por la policía y durante la investigación trascendió el motivo que dejó sorprendida a la familia.

Mark Gibbon fue arrestado por intentar matar a su nuera. Foto: Oficina del Sheriff de Polk County

Según la indagatoria, Jasmine Wyld y Mark Gibbon tenían una relación amorosa, la cual inició desde hace un par de años. La razón por la que decidieron tener un noviazgo fue porque ambos experimentaron matrimonios fallidos. Mientras que Gibbon se separó de la suegra de Jasmine, ella lo hizo del hijo del adulto mayor, Alex Gibbon.

Mark Gibbons se divorció de su esposa y vivía solo en su casa valuada en casi 1,000,000 de dólares. Por su parte, Jasmine Wyld hizo lo mismo con el hijo de su nueva pareja con el que tiene dos hijos. La relación entre Mark y Alex es complicada y no se hablan desde que el hijo trató de arrollarlo con su automóvil.

El hijo del empresario Mark Gibbon trató de matarlo

Desde entonces, Alex Gibbon permanece detenido por agredir a su padre. En ese tiempo fue cuando la relación entre su padre y su ex esposa comenzó y lo ocultaron para que nadie en la familia se diera cuenta de ello, y aunque había sospechas, jamás admitieron que tenían una relación hasta el intento de asesinato que fue denunciado.

Jasmine Wyld de 33 años fue salvada por su hija de 9 años. Foto: Oficina del Sheriff de Polk County

Trascendió que Mark y Jasmine hacían varias actividades juntos, sobre todo al salir de viaje incluso fuera de Estados Unidos. Entre sus viajes destaca uno que hicieron a Budapest en Hungría, donde ella publicó en sus redes sociales donde resaltó que ya eran pareja dijo una fuente cercana a la familia consultada por el medio citado, que afirmó:

“No sé con seguridad qué pasó en estas vacaciones y por qué Mark aparentemente intentó ahogarla. Pero me han dicho que Jasmine no estaba contenta porque llevaban algunos años en una relación y ella no está nombrada en su testamento", afirmó la fuente quien detalló que Mark Gibbon dirige exitosa empresa de iluminación llamada MRG Lighting y ha trabajado en sets de televisión y cine.

MRG Lighting ha participado en la producción de videos musicales para cantantes como: Ed Sheeran, Sam Smith y Paloma Faith. La empresa fue fundada en 2023, y el empresario cuenta con otro negocio dedicado a la industria llamado Ultralight UK Limited.