Va a tatuarse y el ex de la tatuadora lo confunde con su amante provocando una tragedia

Un joven de 27 años sufrió una tragedia al acudir a realizarse un tatuaje en Argentina, ya que el día que llegó a su cita, el ex novio de la mujer que plasmaría el diseño en su piel, llegó de sorpresa y sin mediar palabra comenzó a atacar al cliente de la tatuadora que no supo qué era lo que le estaba pasando.

La cita para realizarse el tatuaje fue en un inmueble ubicado en uno de los barrios de la provincia de Chubut en el país sudamericano. Eran las 22:40 horas del pasado lunes 4 de agosto cuando la ex pareja sentimental de la tatuadora entró al estudio para agredir verbalmente a ambas personas y atacar al cliente.

Trascendió que el ex novio de la mujer tatuadora comenzó a acuchillar al joven de 27 años porque pensaba que era el amante de su ex pareja, a pesar de que la tatuadora le indicaba que se trataba de una persona desconocida que acudió para que le hicieran un tatuaje dentro de su estudio.

Además de ser apuñalado, el cliente de la tatuadora fue asaltado

De acuerdo con el primer informe de la policía, el agresor llegó directo a insultar con palabras altisonantes al cliente de la tatuadora y comenzó a golpearlo, posteriormente sacó un arma punzocortante para usarlo para lastimar a la supuesta nueva pareja de su novia, a quien lo apuñaló en varias ocasiones.

El cliente que solo había ido a tatuarse con la artista recibió varias puñaladas en la pierna izquierda. Una vez que el joven quedó golpeado y malherido de su pierna, el ex novio de la tatuadora escapó del lugar, pero en su fuga se llevó la bicicleta de la víctima con la que había llegado a su sesión.

El ex novio de la tatuadora llegó a atacar a uno de sus clientes por celos. Foto: Freepik / Ilustrativa

El ataque sucedió cuando la víctima era preparada por la tatuadora antes de comenzar con la sesión para hacer el tatuaje, para ello colocó los instrumentos necesarios y mostraba las agujas a su cliente con las que iba a hacer su diseño para asegurarse que estaban nuevas, encerradas por completo en su empaque original.

Justo en ese instante en el que el cliente se acomodaba en la posición que la tatuadora le sugirió para hacer el diseño, fue cuando llegó al agresor, quien trató de ser detenido por su ex pareja, pero no pudo hacerlo hasta que el atacante terminó de agredir a un hombre que ni siquiera conocía a su ex.

El joven que iba a tatuarse y fue apuñalado pudo llegar a una casa cercana

Tras quedar herido, la víctima logró llegar a una vivienda cercana donde pidió ayuda. El joven pudo ser atendido mientras los vecinos llamaron a la policía para que auxiliaran a la persona que tenía una hemorragia en su pierna al haber sido acuchillado.

El cliente de la tatuadora terminó por ser apuñalado en su pierna. Foto: mdz

La policía llegó al lugar de la agresión y tomó la declaración de la víctima, mientras agentes del Ministerio Público comenzaron con las indagatorias para determinar qué sucedió. En un primer reporte el ataque se registró de manera preliminar como un caso de robo agravado toda vez que el agresor usó un arma blanca para atacar al joven.

El joven de 27 años de edad que solamente iba a que le hicieran un tatuaje fue atendido por el personal de paramédicos que lo asistió para detener la salida de sangre que tenía en la pierna herida. Se desconoce si el agresor ya fue detenido.