Taxista finge un infarto para salvarse de ser asaltado por dos delincuentes | VIDEO

El chofer de un taxi de aplicación fue sorprendido por un par de hombres que quisieron asaltarlo cuando estaban en pleno viaje, pero al ver la difícil situación en la que se encontraba de pronto comenzó a actuar como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco para hacer que los dejaran en paz.

El incidente sucedió en calles de Brasil cuando los dos presuntos delincuentes pidieron el servicio de taxi por aplicación para que los llevara por una ruta; sin embargo, el verdadero plan del par de cómplices era someter al chofer del taxi para robar sus pertenencias, y tal vez el automóvil que usa como instrumento para ganarse la vida.

El momento del intento de atraco quedó documentado por la cámara de vigilancia que el chofer del taxi por aplicación instaló sobre el tablero de instrumentos del automóvil, que al captar todo lo que sucedía en el interior del vehículo pudo grabar la forma como la víctima evitó ser asaltada.

El taxista actuó rápido para evitar ser asaltado

En el clip de poco más de un minuto de duración comienza cuando los dos hombres suben al taxi de la aplicación. Una vez que las dos personas subieron y se acomodaron en los asientos traseros, el conductor les habló para confirmar su viaje y el destino. Ambos delincuentes comenzaron a inspeccionar el interior del carro.

Cuando el conductor del taxi estaba a punto de arrancar el vehículo para comenzar con el viaje, uno de los presuntos asaltantes comenzó a amenazarlo para que le entregara todas sus pertenencias ya que se trataba de un asalto del cual la víctima era el propio automovilista que quedó sorprendido.

El taxista comenzó a verse nervioso y asustado ante el atraco por lo que la persona con la que hablaba trató de calmarlo, pero ante el comportamiento del chofer del carro, el presunto ratero colocó una de sus manos en el hombro izquierdo de la víctima para jalarlo hacia el respaldo de su asiento.

Fue en ese momento cuando el taxista realizó los movimientos bruscos como si se tratara de un ataque de convulsiones al moverse de forma acelerada en todo su cuerpo, principalmente en con sus brazos con los que incluso golpeó el techo del automóvil para hacer más aparatosa la situación.

Los asaltantes fueron engañados y se fueron asustados

El presunto asaltante que hablaba con el taxista siguió en su afán de tranquilizarlo sin dejar de tomarlo de su hombro izquierdo, pero al ver que el agresor no lo dejaba de tocar, el automovilista hizo movimientos todavía más fuertes y acelerados para fingir que estaba sufriendo un ataque cardiaco.

El otro presunto ladrón se acercó con el taxista para también tomarlo por un instante de su hombro, pero el taxista siguió con su actuación para tratar de que los dos cómplices terminaran por dejarlo sin que llevaran a cabo el robo al alterarlos por no saber cómo actuar ante el supuesto infarto que sufría su víctima.

Al ver que la situación no se tranquilizaba y con el conductor del taxi que seguía con sus repentinos movimientos, los dos presuntos ladrones no supieron qué hacer, uno de ellos volvió a recargarse en su asiento, y al ver que el ataque del chofer no paraba, finalmente el par de cómplices optaron por salir del automóvil sin realizar el atraco.

Cuando los delincuentes se fueron, el conductor del taxi de aplicación dejó de fingir que sufría un infarto, por lo que de inmediato prendió el motor del automóvil para escapar del sitio donde iba a ser asaltado por los dos rateros, mientras describió que había sobrevivido al asalto, hecho que se hizo viral en las redes sociales donde al momento el clip que fue subo en X contabiliza más de 218,000 reproducciones.