Revelan el último mensaje enviado por un adolescente antes de desaparecer mientras viajaba en carretera

Un mensaje de texto que decía "Ayúdame, mamá" es la última pista que se tiene de Giovanni Pelletier, un joven de 18 años que desapareció misteriosamente en la madrugada del viernes 1 de agosto de 2025, mientras viajaba por una carretera interestatal en Englewood, Florida, en Estados Unidos.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, Giovanni estaba en un vehículo con tres personas, quienes presuntamente eran sus primos paternos, cuando comenzó a actuar de manera errática, salió del automóvil cerca de la State Road 70 en el condado de Manatee y se alejó caminando.

Giovanni, originario de Carolina del Norte, estaba de visita en Florida para conocer a la familia de su padre, con quienes buscaba conectar tras cumplir 18 años. Su madre, Bridgette, de 34 años, relató a medios estadounidenses que despertó alrededor de las 6:20 a.m. y encontró dos mensajes de texto de su hijo pidiéndole ayuda, además de intentos de llamadas y una videollamada de FaceTime antes de las 2 a.m.

También contactó a su tía y a su padre, buscando ayuda. Sin embargo, desde entonces no se ha tenido más comunicación con él, y su teléfono y mochila fueron encontrados abandonados al lado de la carretera en Bradenton, lo que provocó sospechas sobre las circunstancias de su desaparición.

Familiares señalan que no conocía a los supuestos primos con quienes estaba

La familia de Giovanni cuestiona la versión de los acompañantes. Bridgette señaló que uno de los primos la llamó una vez, pero no hubo más esfuerzos por comunicarse o regresar a la casa para informarle.

Según un primo, Giovanni estaba fumando marihuana y entró en pánico, llegando incluso a sacar un cuchillo, algo que Bridgette considera completamente fuera del carácter de su hijo.

Desiree, tía de Giovanni, afirmó en redes sociales que los tres jóvenes con los que estaba Giovanni eran personas que él no había conocido antes en persona, contradiciendo la idea de que eran parientes cercanos.

Además, denunció la falta de cooperación de la familia paterna en la búsqueda, destacando que el abuelo paterno solo dejó un mensaje mencionando una supuesta "pelea" al borde de la carretera.

Mantienen activa la búsqueda del joven desaparecido

La investigación está siendo liderada por las oficinas del sheriff de los condados de Charlotte y Brevard, con esfuerzos de búsqueda concentrados en Mims, Brevard County, específicamente en Hammock Road, tras una pista anónima.

Voluntarios, familiares y el grupo sin fines de lucro "We Are The Essentials" están participando activamente, utilizando drones y vehículos todoterreno. La familia también creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para una recompensa de $10,000 y recursos para la búsqueda, describiendo a Giovanni como "inteligente, amable y lleno de vida".

Según una ficha de búsqueda, Giovanni fue visto por última vez en un Chevrolet Malibu blanco, vistiendo una gorra Carhartt, una camiseta blanca sin mangas y pantalones deportivos negros. Mide aproximadamente 1.80 metros y pesa 63 kilos.

La familia insistió en que teme por la seguridad de Giovanni e hicieron un llamado urgente a la población para que proporcione cualquier información a las autoridades locales.