Mujer acusa que fue víctima de abuso sexual durante vuelo de parasailing en Túnez

Mientras realizaba un recorrido de parasailing en una playa de Túnez, una mujer sufrió abuso sexual a manos del joven instructor, quien debía encargarse de su seguridad en el aire.

Michelle Williams, de 52 años de edad, reportó que un joven instructor, de alrededor de 20 años de edad, aprovechó la cercanía corporal durante el recorrido por los aires para violentarla sexualmente.

“Pude sentir cómo bajó mi bikini mientras jalaba los cordones. Él debió apretar muy bien el arnés para tenerme más cerca. Sus piernas estaban alrededor mío, y tenía una mano en el paracaídas y la otra en mi pierna. “Él me estaba tocando y moviéndose hacia delante y hacia atrás y hablándome en árabe. Lo sentí presionándome, pero intenté arquear mi espalda. Me sentí violada y sucia, y estaba aterrorizada”, señaló Williams al rotativo británico The Sun.

Detienen a presunto abusador

Tras sufrir la experiencia en el aire, la turista de origen británico comenzó a gritar y a pedir ayuda de los otros paseantes, quienes de inmediato se acercaron para detener al presunto agresor sexual.

De acuerdo con la propia víctima, el joven fue retirado por oficiales de la Policía local, quienes indagan la presunta comisión de un delito.