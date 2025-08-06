Migrante construye barricada para proteger a su familia y evitar ser deportado por ICE, solo duró 6 días

Un hombre nacido en Nicaragua se atrincheró junto a su familia , que incluía a tres niños y su esposa, dentro de una casa en California, durante al menos seis días, pues intenta huir a través de una orden de deportación generando controversia alrededor del mundo por el caso tan surrealista.

El hombre identificado como Roberto José Reyes de 35 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos hace 3 años, por lo que huyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a su casa en Fontana que está cerca del este de Los Ángeles, donde se hace este tipo de trámites.

Fue por ello que el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se intentó arrestar a Reyes el 30 de julio, describiéndolo como un peligroso delincuente que además cuenta con antecedentes penales así como un agresión con un arma letal, exhibición de un arma letal y alteración del orden público.

¿Qué pasó con el nicaragüense que se encerró en su casa?

Fue en el arresto cuando José Reyes, dijo que todo sucedió cuando los agentes de ICE chocaron por detrás su camioneta en un intento de acorralarlo, por lo que huyó de los agentes rumbo a su casa donde su esposa ya lo estaba esperando para poder encerrarse

En el video compartido por redes, se puede ver como el como es asustado por un agente de ICE, lo que provocó que el sujeto regresará a su hogar, inclusive los policías estuvieron rogándole al hombre para que se entregara pero él decidió que lo mejor era quedarse en su casa.

"Ver a los encapuchados me puso nervioso y salí corriendo. Si hubieran sido agentes de ICE, habrían traído una orden judicial", dijo el hombre a medios locales.

José Reyes aceptó que tenía una orden de ICE desde 2024, pero que se encerró en su hogar debido a que sabía que lo iban a deportar, también denunció a las autoridades por buscarlo con un arma, al finalizar se declaró culpable y fue acusado de alterar el orden público.