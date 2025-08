“Me llené de rabia”: la cruda confesión de Silvana Torres, la mujer que asesinó a su propia hija de 2 años

A casi dos semanas del lamentable asesinato de la niña Antonella de 2 años a manos de su propia madre, Silvana Torres, se dieron a conocer cuáles fueron las primeras declaraciones de la joven de tan solo 22 años de edad, quién confesó cuál fue el motivo por el que cometió el aterrador crimen, por lo que, como era de esperarse, sus inquietantes palabras han originado todo tipo de opiniones al respecto.

Fue la mañana del pasado sábado 26 de julio cuando vecinos de una unidad habitacional ubicada en el barrio de San Sebastián en la ciudad de Manizales, Colombia dieron aviso a las autoridades por gritos de una menor al interior de uno de los departamentos y en cuanto los uniformados arribaron al sitio encontraron a una niña identificada como Antonella López de 2 años con una herida en el cuello, así como a su madre, Silvana Torres, con distintas lesiones por lo que ambas fueron trasladadas a hospitales, sin embargo, la menor no logró sobrevivir, mientras que la joven de 22 años una vez que fue establecida fue evaluada por un equipo psiquiátrico.

En un informe de la clínica psiquiátrica a la que fue ingresada Silvana Torres se señala que la joven de 22 años de edad señaló que decidió asesinar a su hija durante un intenso ataque de ira, el cual, asegura, se originó sin ningún motivo en específico, pues inicialmente se aseguraba que había agredido a la menor como parte de una especie de venganza contra el padre de la niña y su ex pareja, sin embargo, descartó esta posibilidad, además, señaló que intentó quitarse la vida porque sabría que se ganaría el odio generalizado de la sociedad.

Cabe mencionar que, en el referido informe Silvana Torres asegura que solo recuerda que después de sentirse llena de furia decidió ir a la cocina para tomar un cuchillo, sin embargo, sostiene que enseguida se le nubló la mente y que volvió a recuperar la conciencia cuando ya había lesionado a su hija.

“Yo me enceguecí, me llené de rabia y lastimé a mi hija, después quise morirme, el hecho no fue por venganza, ella no tenía la culpa, yo sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, fue la cruda declaración de Silvana Torres.

Tras haber asesinado a su pequeña hija, Silvana Torres permaneció internada en la referida clínica psiquiátrica bajo observación durante un par de días, sin embargo, finalmente fue imputada por el delito de homicidio agravado por lo que deberá permanecer en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación, no obstante, se sabe que su defensa legal buscará declararla inimputable argumentando problemas mentales, por ello es que la joven de 22 años se declaró no culpable del cargo por el que es señalada.