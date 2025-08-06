Mango, un periquito parlante, ayuda a desmantelar una banda de narcotraficantes

Un pequeño periquito parlante de color amarillo llamado Mango se convirtió en una pieza clave para desmantelar una red de narcotraficantes que operaba desde Blackpool, Reino Unido.

Esta pequeña ave, adiestrada por un miembro de la banda, aprendió a repetir frases utilizadas por los traficantes, como "dos por 25", lo que ayudó a las autoridades a descubrir una operación criminal que movía grandes cantidades de heroína y cocaína entre 2023 y 2024.

El líder de la banda, Adam Garnett, de 35 años, dirigía las operaciones desde el interior de una prisión, utilizando teléfonos móviles para coordinar las actividades delictivas. Durante una inspección en su celda, la policía encontró dispositivos que contenían videos comprometedores.

En las grabaciones se observaban bloques de drogas por kilos y, sorprendentemente, al periquito Mango jugando con dinero procedente del narcotráfico mientras repetía frases relacionadas con las transacciones. Estos hallazgos fueron cruciales para desentrañar la red criminal, según reportó la BBC.

Las investigaciones llevaron a la identificación de los principales cómplices de Garnett: su pareja, Shannon Hilton, de 29 años, sin domicilio fijo; Dalbir Sandhu, de 41 años, de Beech Road, Cleveleys; y Jason Gerrand, de 50 años, de Shore Road, Thornton-Cleveleys.

En el teléfono de Hilton se encontró un video donde se la veía riendo mientras enseñaba a Mango a decir "dos por 25" frente a un menor, una evidencia que reforzó las acusaciones contra la banda.

Por su parte, Sandhu almacenaba registros detallados de las transacciones en las notas de su teléfono, incluyendo listas de precios y operaciones. Además, se descubrió que investigaba y compartía artículos sobre redes de narcotráfico, lo que demostraba su implicación activa.

Otro miembro, Gareth Burgess, de 45 años, dejó evidencia en videos donde se le veía caminando por Blackpool con grandes sumas de dinero mientras rapeaba sobre sus actividades criminales. Un total de 15 personas fueron arrestadas como parte de esta operación. Foto: Policía de Lancashire

La operación policial culminó con la condena de 15 miembros de la banda en el Tribunal de la Corona de Preston por delitos relacionados con drogas, cometidos entre febrero de 2023 y julio de 2024.

Garnett fue sentenciado a 19 años y seis meses de prisión, Hilton a 12 años, Sandhu a 10 años, Gerrand a ocho años y tres meses, y Burgess a siete años y cuatro meses. Dos miembros, Chloe Stott, de 24 años, y Ryan Black, de 27 años, no se presentaron al juicio y fueron condenados en ausencia a siete y cinco años, respectivamente. Actualmente, la policía ha emitido órdenes de captura contra ellos.

El detective sargento Anthony Alves destacó la importancia de la operación y señaló que las investigaciones continúan para localizar a Stott y Black. "Seguiremos desmantelando estas redes, operen desde prisión o no", afirmó.